Какими активами в ХМАО владеют миллиардеры из списка Forbes

Опубликованы активы миллиардеров из списка Forbes в ХМАО
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В ХМАО Вагит Алекперов владеет 8 компаниями
В ХМАО Вагит Алекперов владеет 8 компаниями Фото:

Экс-президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову, который возглавил новый рейтинг богатейших миллиардеров Forbes, принадлежит в ХМАО восемь компаний. Об этом сообщает «Муксун.FM».

«В ХМАО Алекперову принадлежит восемь компаний. Одна из них — ООО „КЗХ“ (Когалымский завод химреагентов) — изначально совместное предприятие „Лукойла“ и американской компании „Налко“. С 2022 года 100% уставного капитала принадлежит „дочке“ „Лукойла“», — пишет издание.

Другим миллиардером из рейтинга с активами в Югре оказался Виктор Рашников. Он занял 13-ю строчку списка Forbes. У бизнесмена в ХМАО была компания «Юганск профит центр», которую, по данным «Муксун.FM», в 2023 году признали банкротом.

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-президент «Лукойла» Алекперов впервые стал богатейшим россиянином. За год его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.

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Экс-президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову, который возглавил новый рейтинг богатейших миллиардеров Forbes, принадлежит в ХМАО восемь компаний. Об этом сообщает «Муксун.FM». «В ХМАО Алекперову принадлежит восемь компаний. Одна из них — ООО „КЗХ“ (Когалымский завод химреагентов) — изначально совместное предприятие „Лукойла“ и американской компании „Налко“. С 2022 года 100% уставного капитала принадлежит „дочке“ „Лукойла“», — пишет издание. Другим миллиардером из рейтинга с активами в Югре оказался Виктор Рашников. Он занял 13-ю строчку списка Forbes. У бизнесмена в ХМАО была компания «Юганск профит центр», которую, по данным «Муксун.FM», в 2023 году признали банкротом. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-президент «Лукойла» Алекперов впервые стал богатейшим россиянином. За год его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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