Экс-президент «Лукойла» Алекперов впервые стал богатейшим россиянином

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, алекперов вагит
Вагит Алекперов увеличил свое состояние на 8,1 миллиарда долларов за год Фото:

Основатель и экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов.

Журнал опубликовал очередной список из 125 миллиардеров из РФ. «Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент „Лукойла“ Вагит Алекперов», — говорится в материале.

Уточняется, что за последний год состояние Алекперова увеличилось на 8,1 миллиарда долларов, после чего составило 28,6 миллиарда. Вторую строчку занял председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, а на третьем месте расположился основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко.

Годом ранее Forbes сообщал, что богатейшим российским бизнесменом стал Мельниченко. Тогда его состояние оценивалось в 25,2 миллиарда долларов, напоминает Life.

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Основатель и экс-президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов возглавил список самых богатых россиян по версии журнала Forbes. За год состояние бизнесмена увеличилось на 8,1 миллиарда долларов. Журнал опубликовал очередной список из 125 миллиардеров из РФ. «Первое место в российском списке Forbes впервые занял экс-президент „Лукойла“ Вагит Алекперов», — говорится в материале. Уточняется, что за последний год состояние Алекперова увеличилось на 8,1 миллиарда долларов, после чего составило 28,6 миллиарда. Вторую строчку занял председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, а на третьем месте расположился основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. Годом ранее Forbes сообщал, что богатейшим российским бизнесменом стал Мельниченко. Тогда его состояние оценивалось в 25,2 миллиарда долларов, напоминает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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