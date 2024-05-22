Власти Нижневартовска готовят претензию департаменту спорта ХМАО. На заседании думских комитетов депутат Сергей Землянкин заявил, что летом 2023 года округ профинансировал установку некачественных спортплощадок.
«Приобретали оборудование не мы. Оборудование нам предоставил Ханты-Мансийский автономный округ. С поставщиком договор заключало правительство округа. Им это было доведено еще по осени», — возмутился народный избранник.
Его поддержал и начальник управления по физкультуре Александр Федорус. Весной резиновое покрытие сошло вместе со снегом, а оборудование пришло в негодность.
Источники URA.RU отмечают, что площадки были профинансированы в период безвластия в департаменте спорта (когда экс-директор Сергей Артамонов уже ушел в отставку из-за конфликта интересов, а новый глава департамента Софья Конух еще не вступила в должность) при поддержке замглавы ХМАО Елены Шумаковой. «Интересно, насколько далеко готовы зайти Землянкин и городские власти в противостоянии с самым близким губернатору Наталье Комаровой замом?» — размышляет инсайдер.
Всего в Нижневартовске по окружной программе «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году установили восемь новых площадок для занятий спортом. Их открытие анонсировал в соцсетях мэр города Дмитрий Кощенко.
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