Спортивная площадка расположена на территории спорткомплекса «Олимпия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в конце июля откроется площадка для занятий спортом. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко сообщил в соцсетях, что она будет оснащена освещением, видеонаблюдением и зоной Wi-Fi.

«Друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью: в Нижневартовске до конца июля появится еще одна современная локация для занятий спортом. Площадка оснащена травмобезопасным покрытием, зоной Wi-Fi, освещением и видеонаблюдением», — написал мэр в своем telegram-канале.

Уточняется, что спортивная площадка расположена на территории спорткомплекса «Олимпия». Там установлены турниковый и тренажерный комплексы, есть зона для мини-футбола и велотренажеры.

Кощенко подчеркнул, что город получил оборудование по государственной программе ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта». Он напомнил, что в этом году в Нижневартовске будет установлено восемь новых площадок для занятий спортом.

Ранее сообщалось, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил планы по благоустройству города. В текущем году будут выполнены работы на следующих объектах: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка.

Фото: telegram-канал Дмитрия Кощенко

Фото: telegram-канал Дмитрия Кощенко