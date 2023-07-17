17 июля 2023
16 июля 2023

В Нижневартовске в июле появится спортивная площадка с точкой Wi-Fi. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, михеевский гок, спортплощадка, рмк, воркаут
Спортивная площадка расположена на территории спорткомплекса «Олимпия» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в конце июля откроется площадка для занятий спортом. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко сообщил в соцсетях, что она будет оснащена освещением, видеонаблюдением и зоной Wi-Fi.

«Друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью: в Нижневартовске до конца июля появится еще одна современная локация для занятий спортом. Площадка оснащена травмобезопасным покрытием, зоной Wi-Fi, освещением и видеонаблюдением», — написал мэр в своем telegram-канале.

Уточняется, что спортивная площадка расположена на территории спорткомплекса «Олимпия». Там установлены турниковый и тренажерный комплексы, есть зона для мини-футбола и велотренажеры.

Кощенко подчеркнул, что город получил оборудование по государственной программе ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта». Он напомнил, что в этом году в Нижневартовске будет установлено восемь новых площадок для занятий спортом.

Ранее сообщалось, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил планы по благоустройству города. В текущем году будут выполнены работы на следующих объектах: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка.

Фото:

Фото:
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) в конце июля откроется площадка для занятий спортом. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко сообщил в соцсетях, что она будет оснащена освещением, видеонаблюдением и зоной Wi-Fi. «Друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью: в Нижневартовске до конца июля появится еще одна современная локация для занятий спортом. Площадка оснащена травмобезопасным покрытием, зоной Wi-Fi, освещением и видеонаблюдением», — написал мэр в своем telegram-канале. Уточняется, что спортивная площадка расположена на территории спорткомплекса «Олимпия». Там установлены турниковый и тренажерный комплексы, есть зона для мини-футбола и велотренажеры. Кощенко подчеркнул, что город получил оборудование по государственной программе ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта». Он напомнил, что в этом году в Нижневартовске будет установлено восемь новых площадок для занятий спортом. Ранее сообщалось, что глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко озвучил планы по благоустройству города. В текущем году будут выполнены работы на следующих объектах: бульвар на набережной, бульвар в квартале №18, сквер «Поколение», парковка в 26 квартале, многофункциональная спортивная площадка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...