В Минобороны РФ произошла новая отставка

Пресс-секретарь Шойгу покинула Минобороны РФ
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Пресс-секретарь Шойгу ушла из Минобороны Фото:

Россияна Марковская объявила о своем уходе с поста пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу. Она занимала эту должность почти семь лет.

«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной).

Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу же получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.

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Россияна Марковская объявила о своем уходе с поста пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу. Она занимала эту должность почти семь лет. «Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу же получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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