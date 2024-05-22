В Минобороны РФ произошла новая отставка

Россияна Марковская объявила о своем уходе с поста пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу. Она занимала эту должность почти семь лет.
«Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной).
Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу же получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.
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