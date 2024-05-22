В Минобороны РФ произошла новая отставка

Пресс-секретарь Шойгу покинула Минобороны РФ

22 мая 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Шойгу ушла из Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияна Марковская объявила о своем уходе с поста пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу. Она занимала эту должность почти семь лет. «Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу же получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияна Марковская объявила о своем уходе с поста пресс-секретаря экс-министра обороны Сергея Шойгу. Она занимала эту должность почти семь лет. «Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью», — написала Марковская на своей странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее президент России Владимир Путин убрал с поста министра обороны РФ Сергея Шойгу. На его места был назначен Андрей Белоусов. Шойгу же получил должность секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева.