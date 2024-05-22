Врач раскрыл снижающую риск рака привычку

Врач Гинзбург: регулярное употребление зелени снижает риск рака

22 мая 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Употребление зелени способно снизить риск развития рака, отметил Михаил Гинзбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. Об этом заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отметив, что поедание капусты, брокколи, петрушки и другой зелени должно войти в привычку. «Я бы ввел такое правило — добавлять зелень к каждому приему пищи. Если вы к нему привыкнете, если оно будет у вас работать, вы получите постоянно действующий оздоровительный омолаживающий фактор», — заявил Михаил Гинзбург. Его слова прозвучали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 24». Диетолог уточнил, что употребление зеленых овощей, таких как капуста, брокколи и петрушка, при каждом приеме пищи уменьшает вероятность возникновения рака толстой и прямой кишки. Эти продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы. Рак толстой или прямой кишки — самый распространенный у молодых людей. Однако это наблюдение большие относится к другим странам, а не к России, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе, передает «Национальная служба новостей». Ранее врач-косметолог Ольга Шуппо отметила, что дефицит витамина D может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых и даже рака. По ее словам, когда в организме мало такого витамина, то защитная функция иммунной системы ослабевает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. Об этом заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отметив, что поедание капусты, брокколи, петрушки и другой зелени должно войти в привычку. «Я бы ввел такое правило — добавлять зелень к каждому приему пищи. Если вы к нему привыкнете, если оно будет у вас работать, вы получите постоянно действующий оздоровительный омолаживающий фактор», — заявил Михаил Гинзбург. Его слова прозвучали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 24». Диетолог уточнил, что употребление зеленых овощей, таких как капуста, брокколи и петрушка, при каждом приеме пищи уменьшает вероятность возникновения рака толстой и прямой кишки. Эти продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы. Рак толстой или прямой кишки — самый распространенный у молодых людей. Однако это наблюдение большие относится к другим странам, а не к России, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе, передает «Национальная служба новостей». Ранее врач-косметолог Ольга Шуппо отметила, что дефицит витамина D может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых и даже рака. По ее словам, когда в организме мало такого витамина, то защитная функция иммунной системы ослабевает.