Врач раскрыл снижающую риск рака привычку

Регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. Об этом заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, отметив, что поедание капусты, брокколи, петрушки и другой зелени должно войти в привычку.
«Я бы ввел такое правило — добавлять зелень к каждому приему пищи. Если вы к нему привыкнете, если оно будет у вас работать, вы получите постоянно действующий оздоровительный омолаживающий фактор», — заявил Михаил Гинзбург. Его слова прозвучали в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 24».
Диетолог уточнил, что употребление зеленых овощей, таких как капуста, брокколи и петрушка, при каждом приеме пищи уменьшает вероятность возникновения рака толстой и прямой кишки. Эти продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы.
Рак толстой или прямой кишки — самый распространенный у молодых людей. Однако это наблюдение большие относится к другим странам, а не к России, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе, передает «Национальная служба новостей».
Ранее врач-косметолог Ольга Шуппо отметила, что дефицит витамина D может провоцировать возникновение сердечно-сосудистых и даже рака. По ее словам, когда в организме мало такого витамина, то защитная функция иммунной системы ослабевает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.