Половину бюджета Екатеринбурга доверят сыну экс-замминистра: биография

22 мая 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Константину Шевченко 47 лет, в сфере образования работает вся его семья Фото: Илья Московец © URA.RU Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике станет Константин Шевченко, начальник городского департамента образования, представитель известной династии. URA.RU рассказывает биографию чиновника, который фактически будет курировать более чем половину (40+ миллиардов рублей) муниципального бюджета. Шевченко 47 лет. Он — выпускник Уральского государственного профессионально-педагогического университета (ныне РГППУ). Его отец — Валерий Шевченко — в 90-х руководил Институтом развития регионального образования и был первым заместителем министра образования. До сих пор погружен в педагогическую науку, пишет статьи. Родной брат Константина Шевченко Денис работает директором Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. В сфере образования долго проработала и их мать. Жена Константина Шевченко занимается дополнительным образованием. А сын учится в престижном Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Новость по теме Мэр Екатеринбурга выбрал нового заместителя, Куйвашев одобрил Свою карьеру Шевченко начинал в 2000 году в областном минстрое на должности главного специалиста. В 2003-м перешел на пост директора Уральского государственного колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, где проработал семь лет. В 2010 году Шевченко стал директором Дворца молодежи, там и заработал основную славу и связи в самых разных сферах. Департамент образования он возглавил в октябре 2020-го — после перехода Екатерины Сибирцевой на пост вице-мэра. Собственно, она Шевченко и привела. Однако спустя время отношения охладели. Свидетели рассказывают, что Шевченко периодически испытывал проблемы с попаданием в кабинет мэра Алексея Орлова (Сибирцева якобы препятствовала), а по ряду направлений (в основном финансовоемких) — даже в рамках своего департамента — был отстранен непосредственной начальницей от участия в принятии решений. Показательно то, что Шевченко не было в списке рекомендуемых в вице-мэры, который Сибирцева передала Орлову после своей отставки в конце апреля. У Константина Шевченко были конкуренты в борьбе за высокую должность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К заслугам Шевченко как директора департамента относят выстраивание взаимодействия с колледжами и техникумами, к которым прежде относились снисходительно, а также формирование связки «среднее-дополнительное образование». При Шевченко городская власть без особых скандалов прошла четыре кампании по записи детей в первые классы (в это, конечно, серьезно вложилась и Сибирцева), а в школах заговорили про проектное обучение. Также Шевченко по поручению Орлова запустил обновление корпуса директоров. Из последнего — громкая отставка многолетнего руководителя лицея №110 Ирины Виноградовой. При выполнении факультативных задач вроде выборов и голосований за новые парки и скверы департамент был эффективен. У мэра Шевченко на хорошем счету. «Орлов как будто специально его куда-то продвигает», — делится статусный муниципальный служащий, погруженный в интриги «серого дома». Шевченко он называет «активным, деятельным и очень коммуникабельным». В то время как другой знакомый Шевченко назвал его сибаритом. «Если стоит выбор между каким-то вечерним совещанием и, например, тренировкой в зале, Шевченко выберет тренировку», — без особой конкретики оценил собеседник (впрочем, сочувствующий Сибирцевой). За время работы Шевченко в мэрии ему неоднократно приписывали амбиции перебраться в областное правительство. В то время как сам он видел себя именно замом главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым вице-мэром Екатеринбурга по соцполитике станет Константин Шевченко, начальник городского департамента образования, представитель известной династии. URA.RU рассказывает биографию чиновника, который фактически будет курировать более чем половину (40+ миллиардов рублей) муниципального бюджета. Шевченко 47 лет. Он — выпускник Уральского государственного профессионально-педагогического университета (ныне РГППУ). Его отец — Валерий Шевченко — в 90-х руководил Институтом развития регионального образования и был первым заместителем министра образования. До сих пор погружен в педагогическую науку, пишет статьи. Родной брат Константина Шевченко Денис работает директором Екатеринбургского колледжа транспортного строительства. В сфере образования долго проработала и их мать. Жена Константина Шевченко занимается дополнительным образованием. А сын учится в престижном Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Свою карьеру Шевченко начинал в 2000 году в областном минстрое на должности главного специалиста. В 2003-м перешел на пост директора Уральского государственного колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства, где проработал семь лет. В 2010 году Шевченко стал директором Дворца молодежи, там и заработал основную славу и связи в самых разных сферах. Департамент образования он возглавил в октябре 2020-го — после перехода Екатерины Сибирцевой на пост вице-мэра. Собственно, она Шевченко и привела. Однако спустя время отношения охладели. Свидетели рассказывают, что Шевченко периодически испытывал проблемы с попаданием в кабинет мэра Алексея Орлова (Сибирцева якобы препятствовала), а по ряду направлений (в основном финансовоемких) — даже в рамках своего департамента — был отстранен непосредственной начальницей от участия в принятии решений. Показательно то, что Шевченко не было в списке рекомендуемых в вице-мэры, который Сибирцева передала Орлову после своей отставки в конце апреля. К заслугам Шевченко как директора департамента относят выстраивание взаимодействия с колледжами и техникумами, к которым прежде относились снисходительно, а также формирование связки «среднее-дополнительное образование». При Шевченко городская власть без особых скандалов прошла четыре кампании по записи детей в первые классы (в это, конечно, серьезно вложилась и Сибирцева), а в школах заговорили про проектное обучение. Также Шевченко по поручению Орлова запустил обновление корпуса директоров. Из последнего — громкая отставка многолетнего руководителя лицея №110 Ирины Виноградовой. При выполнении факультативных задач вроде выборов и голосований за новые парки и скверы департамент был эффективен. У мэра Шевченко на хорошем счету. «Орлов как будто специально его куда-то продвигает», — делится статусный муниципальный служащий, погруженный в интриги «серого дома». Шевченко он называет «активным, деятельным и очень коммуникабельным». В то время как другой знакомый Шевченко назвал его сибаритом. «Если стоит выбор между каким-то вечерним совещанием и, например, тренировкой в зале, Шевченко выберет тренировку», — без особой конкретики оценил собеседник (впрочем, сочувствующий Сибирцевой). За время работы Шевченко в мэрии ему неоднократно приписывали амбиции перебраться в областное правительство. В то время как сам он видел себя именно замом главы.