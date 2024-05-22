Сунак объявил о намерении отправить парламент в отставку

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент в Британии пройдут 4 июля Фото:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении отправить парламент страны в отставку. В связи с этим досрочные выборы в Британии пройдут 4 июля.

«Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — передает ТАСС слова Сунака с выступления перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Он добавил, что выборы в парламент пройдут в обстановке, которая является самой опасной с момента завершения холодной войны.

Ранее источники в британской политэлите сообщили, что представители правящей Консервативной партии Британии после местных выборов в мае могут предпринять попытки сместить с должности Сунака. Они хотят инициировать процедуру вотума недоверия, для которой необходимы 52 обращения тори в профильный парламентский комитет.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении отправить парламент страны в отставку. В связи с этим досрочные выборы в Британии пройдут 4 июля. «Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — передает ТАСС слова Сунака с выступления перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Он добавил, что выборы в парламент пройдут в обстановке, которая является самой опасной с момента завершения холодной войны. Ранее источники в британской политэлите сообщили, что представители правящей Консервативной партии Британии после местных выборов в мае могут предпринять попытки сместить с должности Сунака. Они хотят инициировать процедуру вотума недоверия, для которой необходимы 52 обращения тори в профильный парламентский комитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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