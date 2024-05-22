Сунак объявил о намерении отправить парламент в отставку

22 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Сунак заявил, что досрочные выборы в парламент в Британии пройдут 4 июля Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении отправить парламент страны в отставку. В связи с этим досрочные выборы в Британии пройдут 4 июля. «Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — передает ТАСС слова Сунака с выступления перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Он добавил, что выборы в парламент пройдут в обстановке, которая является самой опасной с момента завершения холодной войны. Ранее источники в британской политэлите сообщили, что представители правящей Консервативной партии Британии после местных выборов в мае могут предпринять попытки сместить с должности Сунака. Они хотят инициировать процедуру вотума недоверия, для которой необходимы 52 обращения тори в профильный парламентский комитет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении отправить парламент страны в отставку. В связи с этим досрочные выборы в Британии пройдут 4 июля. «Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля», — передает ТАСС слова Сунака с выступления перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит. Он добавил, что выборы в парламент пройдут в обстановке, которая является самой опасной с момента завершения холодной войны. Ранее источники в британской политэлите сообщили, что представители правящей Консервативной партии Британии после местных выборов в мае могут предпринять попытки сместить с должности Сунака. Они хотят инициировать процедуру вотума недоверия, для которой необходимы 52 обращения тори в профильный парламентский комитет.