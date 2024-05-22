Путин обеспокоился большой зависимостью детей от смартфонов

22 мая 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Путин осмотрел выставку о работе АСИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Молодое поколение растет и развивается в сильной зависимости от смартфонов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Во время ее осмотра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодое поколение живет уже с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стерты. Они крайне зависимы от смартфонов. Владимир Путин ответил: «да», передает ТАСС. На презентации перед главой государства была продемонстрирована национальная киберфизическая платформа «Берлога». Этот проект включает в себя серию бесплатных образовательных мобильных и видеоигр, а также отечественное оборудование для изучения технологий и сеть тематических кружков. Платформа также предлагает различные очные и онлайн-мероприятия, которые позволяют школьникам освоить основы программирования и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы. Песков отметил, что таким образом дети в игровой форме могут осваивать язык программирования. На платформе есть несколько ролей — школьники могут выбрать любую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодое поколение растет и развивается в сильной зависимости от смартфонов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Во время ее осмотра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодое поколение живет уже с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стерты. Они крайне зависимы от смартфонов. Владимир Путин ответил: «да», передает ТАСС. На презентации перед главой государства была продемонстрирована национальная киберфизическая платформа «Берлога». Этот проект включает в себя серию бесплатных образовательных мобильных и видеоигр, а также отечественное оборудование для изучения технологий и сеть тематических кружков. Платформа также предлагает различные очные и онлайн-мероприятия, которые позволяют школьникам освоить основы программирования и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы. Песков отметил, что таким образом дети в игровой форме могут осваивать язык программирования. На платформе есть несколько ролей — школьники могут выбрать любую.