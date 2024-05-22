Путин обеспокоился большой зависимостью детей от смартфонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин осмотрел выставку о работе АСИ Фото:

Молодое поколение растет и развивается в сильной зависимости от смартфонов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Во время ее осмотра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодое поколение живет уже с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стерты. Они крайне зависимы от смартфонов. Владимир Путин ответил: «да», передает ТАСС.

На презентации перед главой государства была продемонстрирована национальная киберфизическая платформа «Берлога». Этот проект включает в себя серию бесплатных образовательных мобильных и видеоигр, а также отечественное оборудование для изучения технологий и сеть тематических кружков. Платформа также предлагает различные очные и онлайн-мероприятия, которые позволяют школьникам освоить основы программирования и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы.

Песков отметил, что таким образом дети в игровой форме могут осваивать язык программирования. На платформе есть несколько ролей — школьники могут выбрать любую.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Молодое поколение растет и развивается в сильной зависимости от смартфонов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время осмотра выставки, посвященной работе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Во время ее осмотра пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молодое поколение живет уже с детства в мире, в котором границы между «цифрой» и обычной жизнью практически стерты. Они крайне зависимы от смартфонов. Владимир Путин ответил: «да», передает ТАСС. На презентации перед главой государства была продемонстрирована национальная киберфизическая платформа «Берлога». Этот проект включает в себя серию бесплатных образовательных мобильных и видеоигр, а также отечественное оборудование для изучения технологий и сеть тематических кружков. Платформа также предлагает различные очные и онлайн-мероприятия, которые позволяют школьникам освоить основы программирования и заработать дополнительные баллы для поступления в вузы. Песков отметил, что таким образом дети в игровой форме могут осваивать язык программирования. На платформе есть несколько ролей — школьники могут выбрать любую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...