Мишустин освободил от должности торгпреда России в Норвегии

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 21 мая 2024. Нижний Новгород, мишустин михаил
Михаил Мишустин отправил торгпреда России в Норвегии в связи с выходом на пенсию Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Распоряжение правительства РФ от 21 мая 2024 года Nº 1191-р. Освободить Аникина Александра Витальевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Королевстве Норвегия в связи с выходом на пенсию», — сообщается на интернет-портале.

Ранее Норвегия объявила о рекордных расходах страны на оборону в размере 152 миллиардов долларов. Авторы издания Politico подчеркнули, что на это решение повлияли СВО и тактика президента РФ Владимира Путина на международной арене.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ от 21 мая 2024 года Nº 1191-р. Освободить Аникина Александра Витальевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Королевстве Норвегия в связи с выходом на пенсию», — сообщается на интернет-портале. Ранее Норвегия объявила о рекордных расходах страны на оборону в размере 152 миллиардов долларов. Авторы издания Politico подчеркнули, что на это решение повлияли СВО и тактика президента РФ Владимира Путина на международной арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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