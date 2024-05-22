Мишустин освободил от должности торгпреда России в Норвегии

22 мая 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отправил торгпреда России в Норвегии в связи с выходом на пенсию Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ от 21 мая 2024 года Nº 1191-р. Освободить Аникина Александра Витальевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Королевстве Норвегия в связи с выходом на пенсию», — сообщается на интернет-портале. Ранее Норвегия объявила о рекордных расходах страны на оборону в размере 152 миллиардов долларов. Авторы издания Politico подчеркнули, что на это решение повлияли СВО и тактика президента РФ Владимира Путина на международной арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности торгового представителя России в Норвегии Александра Аникина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Распоряжение правительства РФ от 21 мая 2024 года Nº 1191-р. Освободить Аникина Александра Витальевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Королевстве Норвегия в связи с выходом на пенсию», — сообщается на интернет-портале. Ранее Норвегия объявила о рекордных расходах страны на оборону в размере 152 миллиардов долларов. Авторы издания Politico подчеркнули, что на это решение повлияли СВО и тактика президента РФ Владимира Путина на международной арене.