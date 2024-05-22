США и страны Персидского залива обсуждают укрепление оборонного сотрудничества

23 мая 2024 в 00:55 Размер текста - 17 +

В Саудовского Аравии состоялась встреча представителей Пентагона и стран Персидского залива Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители Пентагона с коллегами из Совета сотрудничества государств Персидского залива 22 мая в Эр-Рияде начали обсуждение путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издание Аlarabiya News. «Угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц широко распространены, о чем свидетельствует беспрецедентное количество атак. Основными целями встречи в Саудовской Аравии будет поиск путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая расширение обмена данными о раннем предупреждении ракет», — сообщает Аlarabiya News. Издание уточняет, что отдельная рабочая группа сосредоточится на безопасности на море. Так, йеменские хуситы совершили более 90 нападений на судоходство в Красном море с начала войны в Газе. Ранее Reuters сообщало, что государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Источник агентства уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Пентагона с коллегами из Совета сотрудничества государств Персидского залива 22 мая в Эр-Рияде начали обсуждение путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издание Аlarabiya News. «Угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц широко распространены, о чем свидетельствует беспрецедентное количество атак. Основными целями встречи в Саудовской Аравии будет поиск путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая расширение обмена данными о раннем предупреждении ракет», — сообщает Аlarabiya News. Издание уточняет, что отдельная рабочая группа сосредоточится на безопасности на море. Так, йеменские хуситы совершили более 90 нападений на судоходство в Красном море с начала войны в Газе. Ранее Reuters сообщало, что государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Источник агентства уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.