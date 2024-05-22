США и страны Персидского залива обсуждают укрепление оборонного сотрудничества

Представители Пентагона с коллегами из Совета сотрудничества государств Персидского залива 22 мая в Эр-Рияде начали обсуждение путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издание Аlarabiya News.
«Угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц широко распространены, о чем свидетельствует беспрецедентное количество атак. Основными целями встречи в Саудовской Аравии будет поиск путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая расширение обмена данными о раннем предупреждении ракет», —
Издание уточняет, что отдельная рабочая группа сосредоточится на безопасности на море. Так, йеменские хуситы совершили более 90 нападений на судоходство в Красном море с начала войны в Газе.
Ранее Reuters сообщало, что государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Источник агентства уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.
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