22 мая 2024

США и страны Персидского залива обсуждают укрепление оборонного сотрудничества

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
В Саудовского Аравии состоялась встреча представителей Пентагона и стран Персидского залива Фото:

Представители Пентагона с коллегами из Совета сотрудничества государств Персидского залива 22 мая в Эр-Рияде начали обсуждение путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издание Аlarabiya News.

«Угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц широко распространены, о чем свидетельствует беспрецедентное количество атак. Основными целями встречи в Саудовской Аравии будет поиск путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая расширение обмена данными о раннем предупреждении ракет», — сообщает Аlarabiya News.

Издание уточняет, что отдельная рабочая группа сосредоточится на безопасности на море. Так, йеменские хуситы совершили более 90 нападений на судоходство в Красном море с начала войны в Газе.

Ранее Reuters сообщало, что государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Источник агентства уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.

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Представители Пентагона с коллегами из Совета сотрудничества государств Персидского залива 22 мая в Эр-Рияде начали обсуждение путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет издание Аlarabiya News. «Угрозы со стороны Ирана и его доверенных лиц широко распространены, о чем свидетельствует беспрецедентное количество атак. Основными целями встречи в Саудовской Аравии будет поиск путей укрепления сотрудничества в области комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, включая расширение обмена данными о раннем предупреждении ракет», — сообщает Аlarabiya News. Издание уточняет, что отдельная рабочая группа сосредоточится на безопасности на море. Так, йеменские хуситы совершили более 90 нападений на судоходство в Красном море с начала войны в Газе. Ранее Reuters сообщало, что государства Персидского залива опасаются обострения ситуации и стремятся остановить новую ирано-израильскую войну. Источник агентства уточнил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, в частности, могут оказаться в выгодном положении для выстраивания переговоров между Ираном, Израилем и Соединенными Штатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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