Путин поручил губернатору Шумкову быстрее оценивать ущерб от паводка

23 мая 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

Встреча была проведена в формате видеосвязи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Президент России Владимир Путин поручил губернатору Курганской области Вадим Шумкова как можно скорее провести полную оценку ущерба от паводка. На встрече обсудили ликвидацию последствий стихии. «Я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — отметил Путин, заслушав доклад Шумкова. Согласно последним данным, жителям Курганской области, пострадавшим от наводнения, уже перечислили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков сообщал лично Путину. Путин уже давал понять, что в течение лета необходимо сделать все, чтобы восстановить жилье, пострадавшее в паводковый сезон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Курганской области Вадим Шумкова как можно скорее провести полную оценку ущерба от паводка. На встрече обсудили ликвидацию последствий стихии. «Я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — отметил Путин, заслушав доклад Шумкова. Согласно последним данным, жителям Курганской области, пострадавшим от наводнения, уже перечислили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков сообщал лично Путину. Путин уже давал понять, что в течение лета необходимо сделать все, чтобы восстановить жилье, пострадавшее в паводковый сезон.