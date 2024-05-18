Куренков доложил Путину, сколько денег получили пострадавшие от наводнения курганцы

На данный момент населению Курганской области, пострадавшему от наводнения, перечислили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков доложил президенту России Владимиру Путину.
«В Курганской области в целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам было принято 40 906 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму более 240 миллионов рублей», — сказал министр. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте Кремля.
По его данным, в регионе остаются затопленными в четырех населенных пунктах 164 жилых и 5 542 дачных дома, 5 786 приусадебных участков, четыре низководных моста и 12 участков дорог. В паводковый сезон были эвакуированы более 15 тысяч человек, в том числе 2 258 детей. В трех ПВРах размещены 151 человек, в том числе 40 детей.
На встрече с главой МЧС Путин дал понять, что за лето необходимо сделать все, чтобы восстановить жилье, пострадавшее от паводков. Ущерб должен быть оценен незамедлительно, подчеркнул президент.
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На данный момент населению Курганской области, пострадавшему от наводнения, перечислили более 240 млн рублей. Об этом глава МЧС Александ Куренков доложил президенту России Владимиру Путину. «В Курганской области в целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам было принято 40 906 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму более 240 миллионов рублей», — сказал министр. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте Кремля. По его данным, в регионе остаются затопленными в четырех населенных пунктах 164 жилых и 5 542 дачных дома, 5 786 приусадебных участков, четыре низководных моста и 12 участков дорог. В паводковый сезон были эвакуированы более 15 тысяч человек, в том числе 2 258 детей. В трех ПВРах размещены 151 человек, в том числе 40 детей. На встрече с главой МЧС Путин дал понять, что за лето необходимо сделать все, чтобы восстановить жилье, пострадавшее от паводков. Ущерб должен быть оценен незамедлительно, подчеркнул президент.