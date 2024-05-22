В ХМАО выросла младенческая смертность

В Ханты-Мансийском автономном округе за первые четыре месяца 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен — 13. Данные приводит Тюменьстат.
«В ХМАО с января по март 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. В январе—марте 2023 года умерло 13 младенцев», — сообщается на сайте Тюменьстата. Таки образом младенческая смертность выросла на 46%.
Всего за первые четыре месяца текущего года в округе зарегистрировано 4477 родившихся, что на 1% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Уровень рождаемости понизился с 10,6% до 10,2% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 2965 человек, что на 7,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В расчете на 1000 населения число умерших выросло с 6,5% до 6,8%.
Среди регионов «тюменской матрешки» ХМАО находится на втором месте по числу детских смертей. Данные привели аналитики по итогам августа 2023 года. Тогда в округе умерло 24 ребенка.
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