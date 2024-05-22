В ХМАО выросла младенческая смертность

23 мая 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Детская смертность в округе по итогам четырех месяцев выросла на 46% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за первые четыре месяца 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен — 13. Данные приводит Тюменьстат. «В ХМАО с января по март 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. В январе—марте 2023 года умерло 13 младенцев», — сообщается на сайте Тюменьстата. Таки образом младенческая смертность выросла на 46%. Всего за первые четыре месяца текущего года в округе зарегистрировано 4477 родившихся, что на 1% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Уровень рождаемости понизился с 10,6% до 10,2% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 2965 человек, что на 7,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В расчете на 1000 населения число умерших выросло с 6,5% до 6,8%. Среди регионов «тюменской матрешки» ХМАО находится на втором месте по числу детских смертей. Данные привели аналитики по итогам августа 2023 года. Тогда в округе умерло 24 ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе за первые четыре месяца 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен — 13. Данные приводит Тюменьстат. «В ХМАО с января по март 2024 года умерло 19 детей в возрасте до года. В январе—марте 2023 года умерло 13 младенцев», — сообщается на сайте Тюменьстата. Таки образом младенческая смертность выросла на 46%. Всего за первые четыре месяца текущего года в округе зарегистрировано 4477 родившихся, что на 1% меньше, чем в соответствующем периоде 2023 года. Уровень рождаемости понизился с 10,6% до 10,2% в расчете на 1000 населения. Число умерших составило 2965 человек, что на 7,5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В расчете на 1000 населения число умерших выросло с 6,5% до 6,8%. Среди регионов «тюменской матрешки» ХМАО находится на втором месте по числу детских смертей. Данные привели аналитики по итогам августа 2023 года. Тогда в округе умерло 24 ребенка.