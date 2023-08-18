Назван регион «тюменской матрешки», в котором умирает больше всего младенцев

Тюменская область обогнала ЯНАО и ХМАО в антирейтинге по младенческой смертности
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
Второй год подряд смертность детей до года в Тюменской области обгоняет показатели соседей Фото:

Смертность детей до года в Тюменской области оказалась выше, чем в других регионах «тюменской матрешки» — ЯНАО и ХМАО. Такие данные на своем сайте приводит «Тюменьстат».

«Число умерших детей в возрасте до года за январь—июнь 2023 года. Тюменская область — 27, ХМАО — 24, ЯНАО — 10», — такую статистику приводит «Тюменьстат».

Тюменская область превышала антирекорд соседей и в аналогичном периоде прошлого года. Тогда в регионе умерло 32 младенца. В ХМАО и ЯНАО — 21 и 15 соответственно.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать дети. В 2022 году этот показатель вырос на 22%, по сравнению с 2021-м, составив 182 смерти среди несовершеннолетних. Среди них был 71 младенец.

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Смертность детей до года в Тюменской области оказалась выше, чем в других регионах «тюменской матрешки» — ЯНАО и ХМАО. Такие данные на своем сайте приводит «Тюменьстат». «Число умерших детей в возрасте до года за январь—июнь 2023 года. Тюменская область — 27, ХМАО — 24, ЯНАО — 10», — такую статистику приводит «Тюменьстат». Тюменская область превышала антирекорд соседей и в аналогичном периоде прошлого года. Тогда в регионе умерло 32 младенца. В ХМАО и ЯНАО — 21 и 15 соответственно. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать дети. В 2022 году этот показатель вырос на 22%, по сравнению с 2021-м, составив 182 смерти среди несовершеннолетних. Среди них был 71 младенец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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