Назван регион «тюменской матрешки», в котором умирает больше всего младенцев

Смертность детей до года в Тюменской области оказалась выше, чем в других регионах «тюменской матрешки» — ЯНАО и ХМАО. Такие данные на своем сайте приводит «Тюменьстат».
«Число умерших детей в возрасте до года за январь—июнь 2023 года. Тюменская область — 27, ХМАО — 24, ЯНАО — 10», — такую статистику приводит «Тюменьстат».
Тюменская область превышала антирекорд соседей и в аналогичном периоде прошлого года. Тогда в регионе умерло 32 младенца. В ХМАО и ЯНАО — 21 и 15 соответственно.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области стали чаще умирать дети. В 2022 году этот показатель вырос на 22%, по сравнению с 2021-м, составив 182 смерти среди несовершеннолетних. Среди них был 71 младенец.
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