В РФ появилась сеть автосервисов, ремонтирующих китайские авто

23 мая 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Количество СТО компании Caready к 2025 году планируется увеличить до 215 штук Фото: Анна Майорова © URA.RU Сеть автосервисов Caready планирует открыть в России до конца 2025 года 215 станций техобслуживания (СТО), специализирующихся на ремонте китайских автомобилей. Такие планы озвучил директор компании Михаил Маковей во время пресс-конференции. «Caready предоставляет франшизу и специализируется, в том числе на обслуживании китайских автомобилей. Компания до конца 2024 года планирует открыть 50 станций технического обслуживания, а к концу 2025 года намерена увеличить их количество до 215 единиц», — передают «Известия» заявление Маковея. В настоящее время компания имеет точки в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире, Долгопрудном и Ачинске. Руководитель сети добавил, что сейчас на рынке наблюдается нехватка специализированных кадров из-за большого количества авто, ввезенных из Китая. В компании намерены решить проблему. В список услуг Caready входит возможность приобретения гарантии, покрывающей ремонт автомобилей, в том числе двигателя и трансмиссии. Автоэксперты считают, что часть китайских автомобилей в ближайшее время может покинуть рынок. Это произойдет если Госдума примет закон о ежегодном увеличении утильсбора на авто с мотором до 2-х литров. В этом случае уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке «Автотора». В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сеть автосервисов Caready планирует открыть в России до конца 2025 года 215 станций техобслуживания (СТО), специализирующихся на ремонте китайских автомобилей. Такие планы озвучил директор компании Михаил Маковей во время пресс-конференции. «Caready предоставляет франшизу и специализируется, в том числе на обслуживании китайских автомобилей. Компания до конца 2024 года планирует открыть 50 станций технического обслуживания, а к концу 2025 года намерена увеличить их количество до 215 единиц», — передают «Известия» заявление Маковея. В настоящее время компания имеет точки в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире, Долгопрудном и Ачинске. Руководитель сети добавил, что сейчас на рынке наблюдается нехватка специализированных кадров из-за большого количества авто, ввезенных из Китая. В компании намерены решить проблему. В список услуг Caready входит возможность приобретения гарантии, покрывающей ремонт автомобилей, в том числе двигателя и трансмиссии. Автоэксперты считают, что часть китайских автомобилей в ближайшее время может покинуть рынок. Это произойдет если Госдума примет закон о ежегодном увеличении утильсбора на авто с мотором до 2-х литров. В этом случае уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке «Автотора». В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза.