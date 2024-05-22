22 мая 2024

В РФ появилась сеть автосервисов, ремонтирующих китайские авто

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Количество СТО компании Caready к 2025 году планируется увеличить до 215 штук Фото:

Сеть автосервисов Caready планирует открыть в России до конца 2025 года 215 станций техобслуживания (СТО), специализирующихся на ремонте китайских автомобилей. Такие планы озвучил директор компании Михаил Маковей во время пресс-конференции.

«Caready предоставляет франшизу и специализируется, в том числе на обслуживании китайских автомобилей. Компания до конца 2024 года планирует открыть 50 станций технического обслуживания, а к концу 2025 года намерена увеличить их количество до 215 единиц», — передают «Известия» заявление Маковея. В настоящее время компания имеет точки в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире, Долгопрудном и Ачинске.

Руководитель сети добавил, что сейчас на рынке наблюдается нехватка специализированных кадров из-за большого количества авто, ввезенных из Китая. В компании намерены решить проблему. В список услуг Caready входит возможность приобретения гарантии, покрывающей ремонт автомобилей, в том числе двигателя и трансмиссии.

Автоэксперты считают, что часть китайских автомобилей в ближайшее время может покинуть рынок. Это произойдет если Госдума примет закон о ежегодном увеличении утильсбора на авто с мотором до 2-х литров. В этом случае уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке «Автотора». В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза.

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Сеть автосервисов Caready планирует открыть в России до конца 2025 года 215 станций техобслуживания (СТО), специализирующихся на ремонте китайских автомобилей. Такие планы озвучил директор компании Михаил Маковей во время пресс-конференции. «Caready предоставляет франшизу и специализируется, в том числе на обслуживании китайских автомобилей. Компания до конца 2024 года планирует открыть 50 станций технического обслуживания, а к концу 2025 года намерена увеличить их количество до 215 единиц», — передают «Известия» заявление Маковея. В настоящее время компания имеет точки в Москве, Иркутске, Барнауле, Оренбурге, Дзержинске, Владимире, Долгопрудном и Ачинске. Руководитель сети добавил, что сейчас на рынке наблюдается нехватка специализированных кадров из-за большого количества авто, ввезенных из Китая. В компании намерены решить проблему. В список услуг Caready входит возможность приобретения гарантии, покрывающей ремонт автомобилей, в том числе двигателя и трансмиссии. Автоэксперты считают, что часть китайских автомобилей в ближайшее время может покинуть рынок. Это произойдет если Госдума примет закон о ежегодном увеличении утильсбора на авто с мотором до 2-х литров. В этом случае уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке «Автотора». В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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