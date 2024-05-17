17 мая 2024

Автоэксперт Мосеев: часть китайских машин рискуют уйти с рынка РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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С рынка в первую очередь уйдет Changan Alsvin
С рынка в первую очередь уйдет Changan Alsvin Фото:

Ежегодное повышение утильсбора по инициативе Госдумы станет причиной ухода с российского авторынка части китайских машин. Об этом заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Если в Госдуме примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до 2-х литров, то часть машин мы просто потеряем на рынке. Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке "Автотора" (Российское автосборочное предприятие брендов BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческих авто Hyundai, Ford Cargo — прим. URA.RU)» — передает мнение Мосеева «Газета.ru». Если это произойдет, то без конкуренции концерн «Автоваз» может начать завышать цены, считает эксперт. В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза.

Мосеев, однако, сомневается, что утильсбор будет резко увеличен в текущем году. Он добавил, что «Автотор» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Калининградской области, которую недавно возглавлял Антон Алиханов, назначенный накануне министром промышленности и торговли РФ.

В России планируется повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики в 2,5 раза. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, которые с 2023и года производятся в РФ. Соответсвующий документ разработало российское правительство.

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Ежегодное повышение утильсбора по инициативе Госдумы станет причиной ухода с российского авторынка части китайских машин. Об этом заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. «Если в Госдуме примут решение поднять утильсбор на автомобили с мотором до 2-х литров, то часть машин мы просто потеряем на рынке. Например, уйдет Changan Alsvin, будет большой вопрос по моделям Omoda и всей линейке "Автотора" (Российское автосборочное предприятие брендов BMW, KIA, Hyundai, а также коммерческих авто Hyundai, Ford Cargo — прим. URA.RU)» — передает мнение Мосеева «Газета.ru». Если это произойдет, то без конкуренции концерн «Автоваз» может начать завышать цены, считает эксперт. В Госдуме предложили поднять утильсбор в 2024 году до 556 тысяч рублей, а к 2030 году еще в два раза. Мосеев, однако, сомневается, что утильсбор будет резко увеличен в текущем году. Он добавил, что «Автотор» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Калининградской области, которую недавно возглавлял Антон Алиханов, назначенный накануне министром промышленности и торговли РФ. В России планируется повысить утилизационный сбор на самосвалы и погрузчики в 2,5 раза. Также вводится сбор на тяжеловесные бульдозеры, которые с 2023и года производятся в РФ. Соответсвующий документ разработало российское правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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