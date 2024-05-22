22 мая 2024

Синоптики раскрыли, когда река в ХМАО начнет топить территории

Река Большой Юган в ХМАО к 23 мая достигнет критических отметок
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Уровень воды в реке продолжит расти и может достигнуть отметки в 890 см Фото:

Река Большой Юган в районе села Угут (Сургутский район) к 23 мая достигнет опасной отметки в 860 сантиметров. Такие данные озвучили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В связи с интенсивным снеготаянием в бассейне реки Большой Юган ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ у села Угут 22 — 23 мая (ОЯ — 860 см). Дальнейший рост уровня воды с затоплением пойменных территорий», — сообщается на сайте управления.

Синоптики добавили, что прогноз по подъему уровня воды в реке ожидается до значений 890 сантиметров. В ближайшие дни рост воды в Большом Югане продолжится.

В реке Вандрас возле поселка Салым в Нефтеюганском районе ХМАО 22 мая уровень воды во время весеннего паводка превысил критическую отметку. Вода поднялась до 715 сантиметров. За последние сутки вода здесь поднялась на четыре сантиметра. В реках Юганская Обь, Большой Салым и протоке Большая Юганская вода не добралась до критических значений.

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Река Большой Юган в районе села Угут (Сургутский район) к 23 мая достигнет опасной отметки в 860 сантиметров. Такие данные озвучили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В связи с интенсивным снеготаянием в бассейне реки Большой Юган ожидается достижение отметок опасного явления „половодье“ у села Угут 22 — 23 мая (ОЯ — 860 см). Дальнейший рост уровня воды с затоплением пойменных территорий», — сообщается на сайте управления. Синоптики добавили, что прогноз по подъему уровня воды в реке ожидается до значений 890 сантиметров. В ближайшие дни рост воды в Большом Югане продолжится. В реке Вандрас возле поселка Салым в Нефтеюганском районе ХМАО 22 мая уровень воды во время весеннего паводка превысил критическую отметку. Вода поднялась до 715 сантиметров. За последние сутки вода здесь поднялась на четыре сантиметра. В реках Юганская Обь, Большой Салым и протоке Большая Юганская вода не добралась до критических значений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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