В России узаконят допустимую температуру в самолетах

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Температурную норму внесут в авиаправила в 2025 году Фото:

Минтранс с 2025 года введет изменения в федеральные авиаправила. Согласно им, допустимая температура воздуха в салоне воздушного судна не должна превышать 25 градусов. Об этом сообщили в ведомстве.

«Работу по переизданию федеральных авиационных правил планируется организовать в 2025 году. В рамках нее будут внесены изменения. Допустимую температуру воздуха в самолетах, 20—25 градусов, закрепят законодательно», — передают «Известия» подробности изменений Минтранса. Сроки вступления в силу новых правил не уточняются.

Законодательное изменение температурных норм в салоне самолета назрело после трагедии на борту «Аэрофлота», следовавшего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. Из-за технической неисправности пассажиров четыре часа продержали в закрытом воздушном судне. В итоге из-за невыносимой жары у жителя Красноярска остановилось сердце.

Врачи Бангкока выставили супруге погибшего счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ.

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Минтранс с 2025 года введет изменения в федеральные авиаправила. Согласно им, допустимая температура воздуха в салоне воздушного судна не должна превышать 25 градусов. Об этом сообщили в ведомстве. «Работу по переизданию федеральных авиационных правил планируется организовать в 2025 году. В рамках нее будут внесены изменения. Допустимую температуру воздуха в самолетах, 20—25 градусов, закрепят законодательно», — передают «Известия» подробности изменений Минтранса. Сроки вступления в силу новых правил не уточняются. Законодательное изменение температурных норм в салоне самолета назрело после трагедии на борту «Аэрофлота», следовавшего из Бангкока (Таиланд) в Красноярск. Из-за технической неисправности пассажиров четыре часа продержали в закрытом воздушном судне. В итоге из-за невыносимой жары у жителя Красноярска остановилось сердце. Врачи Бангкока выставили супруге погибшего счет в размере 1 300 000 батов (3,3 млн рублей). В результате было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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