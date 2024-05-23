В праймериз «Единой России» примут участие 100 бойцов СВО

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Мосгордума привлекла 15 из 356 участников СВО (4,2%)
Мосгордума привлекла 15 из 356 участников СВО (4,2%) Фото:

На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты законодательных собраний заявились 103 участника СВО. Это 3,2% от общего числа претендентов.

«103 участника СВО заявились на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты законодательных собраний на выборах 8 сентября (пройдут в 13 регионах)», — передает «Коммерсант». Отмечается, что это 3,2% от общего числа кандидатов.

В Москве, Крыму, Севастополе и Туве больше всего военнослужащих, включая мобилизованных, участвуют в голосовании, сказано в тексте. Мосгордума привлекла 15 из 356 участников СВО (4,2%), из которых половина — мобилизованные бойцы. В Крыму 20 из 222 кандидатов (9%) имеют боевой опыт, в Севастополе 16 из 173 (9,2%), а в Туве 12 из 183 (6,6%).

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На праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты законодательных собраний заявились 103 участника СВО. Это 3,2% от общего числа претендентов. «103 участника СВО заявились на праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты законодательных собраний на выборах 8 сентября (пройдут в 13 регионах)», — передает «Коммерсант». Отмечается, что это 3,2% от общего числа кандидатов. В Москве, Крыму, Севастополе и Туве больше всего военнослужащих, включая мобилизованных, участвуют в голосовании, сказано в тексте. Мосгордума привлекла 15 из 356 участников СВО (4,2%), из которых половина — мобилизованные бойцы. В Крыму 20 из 222 кандидатов (9%) имеют боевой опыт, в Севастополе 16 из 173 (9,2%), а в Туве 12 из 183 (6,6%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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