Прикамье подпишет соглашение о сотрудничестве с министром энергетики Узбекистана. Фото

23 мая 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что займется проработкой размещения пермских производств в экономических зонах Узбекистана Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Правительство Пермского края собирается подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики Узбекистана. Об этом рассказал прикамский губернатор Дмитрий Махонин, который встретил в Перми делегацию из республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым. «В апреле договорились с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым создать рабочую группу для развития партнерства. Благодарю коллег за ответный визит спустя всего месяц. <…> Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, он вместе с гостями посетил крупные предприятия, чтобы продемонстрировать делегации производственные возможности Прикамья, познакомить с продукцией машиностроения, газодобычи и нефтепереработки. Участники встречи также побывали на форуме «Дни пермского бизнеса» и Совете по предпринимательству. В конце апреля Махонин сам летал в Узбекистан в составе делегации. Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями страны и региона. Там он предложил узбекским промышленникам познакомиться с опытом пермских компаний. Подобное соглашение Минэнергетики Узбекистана подпишет с регионом РФ впервые telegram-канал Дмитрия Махонина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Пермского края собирается подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики Узбекистана. Об этом рассказал прикамский губернатор Дмитрий Махонин, который встретил в Перми делегацию из республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым. «В апреле договорились с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым создать рабочую группу для развития партнерства. Благодарю коллег за ответный визит спустя всего месяц. <…> Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, он вместе с гостями посетил крупные предприятия, чтобы продемонстрировать делегации производственные возможности Прикамья, познакомить с продукцией машиностроения, газодобычи и нефтепереработки. Участники встречи также побывали на форуме «Дни пермского бизнеса» и Совете по предпринимательству. В конце апреля Махонин сам летал в Узбекистан в составе делегации. Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями страны и региона. Там он предложил узбекским промышленникам познакомиться с опытом пермских компаний.