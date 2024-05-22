Правительство Пермского края собирается подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики Узбекистана. Об этом рассказал прикамский губернатор Дмитрий Махонин, который встретил в Перми делегацию из республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым.
«В апреле договорились с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым создать рабочую группу для развития партнерства. Благодарю коллег за ответный визит спустя всего месяц. <…> Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
По словам губернатора, он вместе с гостями посетил крупные предприятия, чтобы продемонстрировать делегации производственные возможности Прикамья, познакомить с продукцией машиностроения, газодобычи и нефтепереработки. Участники встречи также побывали на форуме «Дни пермского бизнеса» и Совете по предпринимательству.
В конце апреля Махонин сам летал в Узбекистан в составе делегации. Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями страны и региона. Там он предложил узбекским промышленникам познакомиться с опытом пермских компаний.
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Правительство Пермского края собирается подписать соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики Узбекистана. Об этом рассказал прикамский губернатор Дмитрий Махонин, который встретил в Перми делегацию из республики во главе с министром Журабеком Мирзамахмудовым. «В апреле договорились с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым создать рабочую группу для развития партнерства. Благодарю коллег за ответный визит спустя всего месяц. <…> Итоги сегодняшней работы станут основой дорожной карты взаимодействия между нашим регионом и Министерством энергетики Узбекистана. Подписать документ планируем в ближайшее время», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. По словам губернатора, он вместе с гостями посетил крупные предприятия, чтобы продемонстрировать делегации производственные возможности Прикамья, познакомить с продукцией машиностроения, газодобычи и нефтепереработки. Участники встречи также побывали на форуме «Дни пермского бизнеса» и Совете по предпринимательству. В конце апреля Махонин сам летал в Узбекистан в составе делегации. Основная цель миссии — развитие промышленной кооперации между предприятиями страны и региона. Там он предложил узбекским промышленникам познакомиться с опытом пермских компаний.