Губернатор Махонин предложил узбекским промышленникам познакомиться с опытом пермских компаний

Пермский губернатор Махонин выступил на выставке «Иннопром» в Узбекистане

23 апреля 2024 в 10:09 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин подчеркнул, что у Пермского края и Узбекистана большой потенциал для сотрудничества Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представители промышленных компаний Узбекистана посетят Прикамье, чтобы познакомиться с опытом работы местных предприятий. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава региона Дмитрий Махонин, который в эти дни находится с рабочим визитом в Республике. «Продуктивная рабочая встреча с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым. Министра заинтересовал промышленный потенциал и возможности наших предприятий. Договорились создать совместную рабочую группу. В нее войдут специалисты Минэнерго республики и Узбекнефтегаза. Они посетят Пермский край и познакомятся с нашими компаниями и их разработками», — рассказал Махонин. По его словам, стороны договорились утвердить рабочую карту для дальнейшего сотрудничества. Помимо этого, Махонин провел встречу с главами Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областей, на которой обсуждались вопросы развития промкооперации и создание совместных предприятий в этих территориях. В этот же день губернатор Пермского края выступил на IV международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», говорится на сайте правительства региона. Махонин отметил, что Пермский край с Узбекистаном объединяют давние партнерские отношения в различных сферах: от культурного обмена до совместных проектов в области торговли и промышленности. Особое внимание Махонин уделил действующим проектам компаний Прикамья в сфере газо- и нефтедобычи, которые ведут свою работу на территории Узбекистана. Так, сейчас компания ООО «ЭНТЭ» при поддержке группы компаний ПАО «Газпром» разработала и внедрила роботизированные комплексы. Они позволяют диагностировать трубы большого диаметра. Делегация Пермского края ежегодно посещает в Узбекистан, участвует в международных выставках, среди которых «Иннопром. Центральная Азия», «Нефть и Газ Узбекистана». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители промышленных компаний Узбекистана посетят Прикамье, чтобы познакомиться с опытом работы местных предприятий. Об этом в своем аккаунте в Telegram рассказал глава региона Дмитрий Махонин, который в эти дни находится с рабочим визитом в Республике. «Продуктивная рабочая встреча с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым. Министра заинтересовал промышленный потенциал и возможности наших предприятий. Договорились создать совместную рабочую группу. В нее войдут специалисты Минэнерго республики и Узбекнефтегаза. Они посетят Пермский край и познакомятся с нашими компаниями и их разработками», — рассказал Махонин. По его словам, стороны договорились утвердить рабочую карту для дальнейшего сотрудничества. Помимо этого, Махонин провел встречу с главами Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областей, на которой обсуждались вопросы развития промкооперации и создание совместных предприятий в этих территориях. В этот же день губернатор Пермского края выступил на IV международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», говорится на сайте правительства региона. Махонин отметил, что Пермский край с Узбекистаном объединяют давние партнерские отношения в различных сферах: от культурного обмена до совместных проектов в области торговли и промышленности. Особое внимание Махонин уделил действующим проектам компаний Прикамья в сфере газо- и нефтедобычи, которые ведут свою работу на территории Узбекистана. Так, сейчас компания ООО «ЭНТЭ» при поддержке группы компаний ПАО «Газпром» разработала и внедрила роботизированные комплексы. Они позволяют диагностировать трубы большого диаметра. Делегация Пермского края ежегодно посещает в Узбекистан, участвует в международных выставках, среди которых «Иннопром. Центральная Азия», «Нефть и Газ Узбекистана».