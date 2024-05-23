Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне смертельных беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию во время серьезных беспорядков. Он заявил, что его целью является поддержка народа и восстановление спокойствия на острове.
"Макрон в четверг прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости", — сообщает агентство Франс Пресс. Президент Франции заявил, что своим визитом он желает поддержать народ и восстановить спокойствие на острове. Макрон выразил уважение и смирение перед жертвами событий, отметив свою решимость вернуть гармонию в регионе.
После того как партии отказались от проведения видеоконференции с президентом и не ответили на предложение премьер-министра Габриэля Атталя о встрече в Париже, Макрон должен найти способы для начала диалога. Ситуация на острове остается напряженной: произошли пожары, нападения на полицейских, поджоги школ и автомобилей, заключили в материале.
Мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумее 13 мая переросла в столкновения, которые привели к погрому магазинов, аптек, АЗС и автомобилей. Погибли шесть человек, включая двух жандармов, пострадали сотни людей. Жители протестуют против планов изменения конституции, опасаясь потери прав населением Новой Каледонии.
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