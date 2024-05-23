В России станет еще больше китайских авто

Китай в 2024 году нарастил на треть поставки в РФ легковых автомобилей
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Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей
Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей Фото:

В первые четыре месяца 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 37%, достигнув отметки в 237 тысяч штук на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Это следует из данных китайской статслужбы. 

"За январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее", — приводит данные статслужбы РИА Новости. Отмечается, что в январе объем экспорта составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а апрель показал рекорд с ноября 2023 года — 79,4 тысячи штук.

При этом, апрельский рост поставок в годовом исчислении составил 28%, а по сравнению с мартом — 35%. Россия занимает 14,7% в общем объеме "легкового" экспорта Китая за первые четыре месяца 2024 года, сохраняя позицию главного рынка для китайских автопроизводителей, отмечает агентство. 

Ранее в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР сообщалось, что доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю.

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В первые четыре месяца 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 37%, достигнув отметки в 237 тысяч штук на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Это следует из данных китайской статслужбы.  "За январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее", — приводит данные статслужбы РИА Новости. Отмечается, что в январе объем экспорта составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а апрель показал рекорд с ноября 2023 года — 79,4 тысячи штук. При этом, апрельский рост поставок в годовом исчислении составил 28%, а по сравнению с мартом — 35%. Россия занимает 14,7% в общем объеме "легкового" экспорта Китая за первые четыре месяца 2024 года, сохраняя позицию главного рынка для китайских автопроизводителей, отмечает агентство.  Ранее в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР сообщалось, что доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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