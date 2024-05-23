В России станет еще больше китайских авто

В первые четыре месяца 2024 года Китай нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию на 37%, достигнув отметки в 237 тысяч штук на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Это следует из данных китайской статслужбы.
"За январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячи легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее", — приводит данные статслужбы РИА Новости. Отмечается, что в январе объем экспорта составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а апрель показал рекорд с ноября 2023 года — 79,4 тысячи штук.
При этом, апрельский рост поставок в годовом исчислении составил 28%, а по сравнению с мартом — 35%. Россия занимает 14,7% в общем объеме "легкового" экспорта Китая за первые четыре месяца 2024 года, сохраняя позицию главного рынка для китайских автопроизводителей, отмечает агентство.
Ранее в совместном исследовании OKS Labs (by Okkam) и РОМИР сообщалось, что доля китайских автомобильных брендов в продажах в России увеличилась до 51%. За два года число дилерских центров под управлением китайских компаний выросло с 713 до 2 207, что вывело их в лидеры по этому показателю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.