В Конгрессе США показали карту с зоной ударов ракетами по России

Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной досягаемости ракетами США
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Майкл Маккол показал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS
Майкл Маккол показал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол выступил с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену пересмотреть политику, запрещающую Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Во время слушаний в комитете Маккол продемонстрировал карту, на которой были отмечены зоны, доступные для поражения ракетами ATACMS, поставляемыми США.

"Это запретная (для ударов американским оружием — прим. URA.RU) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы", — сказал Маккол во время слушаний, видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Он добавил, что это российское оружие впоследствии используется в зоне СВО.

Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о возможности изменения этой политики, указав на то, что решения должны приниматься украинской стороной. Однако Маккол настаивал на необходимости пересмотра ограничений, утверждая, что они накладываются не конгрессом и могут нанести вред Украине.

Ранее группа законодателей потребовала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, которое поставляет США. Об этом говорится в письме представителей обеих партий в палате Конгресса. URA.RU публиковало фотоподборку, показывающую оружие, которым Киев может ударить по российским регионам. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По его словам, они в целом следуют в общем фарватере внешней политики Штатов, нацеленной на ведение боевых действий до последнего украинца.

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Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол выступил с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену пересмотреть политику, запрещающую Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Во время слушаний в комитете Маккол продемонстрировал карту, на которой были отмечены зоны, доступные для поражения ракетами ATACMS, поставляемыми США. "Это запретная (для ударов американским оружием — прим. URA.RU) территория, созданная русскими, где они размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости от украинской границы", — сказал Маккол во время слушаний, видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Он добавил, что это российское оружие впоследствии используется в зоне СВО. Блинкен не дал прямого ответа на вопрос о возможности изменения этой политики, указав на то, что решения должны приниматься украинской стороной. Однако Маккол настаивал на необходимости пересмотра ограничений, утверждая, что они накладываются не конгрессом и могут нанести вред Украине. Ранее группа законодателей потребовала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России с помощью оружия, которое поставляет США. Об этом говорится в письме представителей обеих партий в палате Конгресса. URA.RU публиковало фотоподборку, показывающую оружие, которым Киев может ударить по российским регионам.  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в конгрессе США много горячих голов, которые хотели бы еще большего провоцирования напряженности. По его словам, они в целом следуют в общем фарватере внешней политики Штатов, нацеленной на ведение боевых действий до последнего украинца.
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