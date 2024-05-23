РИАН: в центре Белгорода прогремели десятки взрывов

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Сообщения о взрывах появились на фоне ракетной опасности (архивное фото) Фото:
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В центре Белгорода слышны звуки десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Серия из нескольких десятков взрывов громко слышна в центре Белгорода», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее telegram-канал мэрии города опубликовал сообщение о начале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали не выходить на улицу.

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В центре Белгорода слышны звуки десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Серия из нескольких десятков взрывов громко слышна в центре Белгорода», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее telegram-канал мэрии города опубликовал сообщение о начале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали не выходить на улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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