РИАН: в центре Белгорода прогремели десятки взрывов

Сообщения о взрывах появились на фоне ракетной опасности (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В центре Белгорода слышны звуки десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
«Серия из нескольких десятков взрывов громко слышна в центре Белгорода», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.