РИАН: в Белгороде погремела вторая серия десятков взрывов за утро

В центре Белгорода прозвучала вторая серия из двух десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий.
«Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне ракетной опасности», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее, утром 23 мая, агентство уже писало о десятках взрывов в центре города. Жителей Белгорода и Белгородского района призывают не выходить на улицу.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он пообещал опубликовать остальную информацию в ближайшее время.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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В центре Белгорода прозвучала вторая серия из двух десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне ракетной опасности», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее, утром 23 мая, агентство уже писало о десятках взрывов в центре города. Жителей Белгорода и Белгородского района призывают не выходить на улицу. «По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он пообещал опубликовать остальную информацию в ближайшее время. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.