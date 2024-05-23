РИАН: в Белгороде погремела вторая серия десятков взрывов за утро

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Белгород
В центре Белгорода звучат взрывы на фоне ракетной опасности (архивное фото) Фото:
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В центре Белгорода прозвучала вторая серия из двух десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

«Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне ракетной опасности», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее, утром 23 мая, агентство уже писало о десятках взрывов в центре города. Жителей Белгорода и Белгородского района призывают не выходить на улицу.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он пообещал опубликовать остальную информацию в ближайшее время.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В центре Белгорода прозвучала вторая серия из двух десятков взрывов. Об этом сообщил корреспондент с места событий. «Еще одна серия из двух десятков взрывов прозвучала в центре Белгорода на фоне ракетной опасности», — передает корреспондент РИА Новости. Ранее, утром 23 мая, агентство уже писало о десятках взрывов в центре города. Жителей Белгорода и Белгородского района призывают не выходить на улицу. «По предварительным данным, пострадавших нет», — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Он пообещал опубликовать остальную информацию в ближайшее время. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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