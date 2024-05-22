22 мая 2024

Свердловчанин собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, базар, ведро, грибы, рынок, весна, сморчки, ведерко
Грибник сумел собрать солидное ведерко сморчков Фото:

Житель Свердловской области Вячеслав Степанов собрал 12 литров грибов, невзирая на опасное соседство с гадюками. Фотографиями мужчина поделился в социальной сети.

«Сегодня закрыл сезон сбора сморчка конического. Был в нескольких своих местах. На солнечной стороне грибы уже подсыхают, а в тени норм. Там же греются гадюки. Одни шипят и уползают, другие как модель, ждут удачного кадра», — рассказал грибник в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

В итоге мужчине удалось собрать 12 литров сморчков. Ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал об опасных гадюках в свердловских лесах. Из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и могут быть опасны для людей.

Свердловчанин не побоялся гадюки и набрал ведро грибов
Свердловчанин не побоялся гадюки и набрал ведро грибов
Фото:

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Житель Свердловской области Вячеслав Степанов собрал 12 литров грибов, невзирая на опасное соседство с гадюками. Фотографиями мужчина поделился в социальной сети. «Сегодня закрыл сезон сбора сморчка конического. Был в нескольких своих местах. На солнечной стороне грибы уже подсыхают, а в тени норм. Там же греются гадюки. Одни шипят и уползают, другие как модель, ждут удачного кадра», — рассказал грибник в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». В итоге мужчине удалось собрать 12 литров сморчков. Ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал об опасных гадюках в свердловских лесах. Из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и могут быть опасны для людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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