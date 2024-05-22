Житель Свердловской области Вячеслав Степанов собрал 12 литров грибов, невзирая на опасное соседство с гадюками. Фотографиями мужчина поделился в социальной сети.
«Сегодня закрыл сезон сбора сморчка конического. Был в нескольких своих местах. На солнечной стороне грибы уже подсыхают, а в тени норм. Там же греются гадюки. Одни шипят и уползают, другие как модель, ждут удачного кадра», — рассказал грибник в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
В итоге мужчине удалось собрать 12 литров сморчков. Ранее доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев предупреждал об опасных гадюках в свердловских лесах. Из-за капризов уральской погоды змеи оголодали и могут быть опасны для людей.
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