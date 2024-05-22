22 мая 2024

Техник, которого переехал самолет в Кольцово, до сих пор не пришел в себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Известно, что пациент находится в реанимации Фото:

Технику «Уральских авиалиний», который пострадал в екатеринбургском аэропорту Кольцово, провели операцию. Мужчина до сих пор не пришел в себя, рассказали в 36-й больнице, где он находится.

«Пациент в реанимации, состояние оценивается как тяжелое», — цитирует Е1 врачей. Прогнозов по его состоянию пока не дают.

Ранее URA.RU публиковало кадры, на которых видно момент происшествия. Техник попал под колеса шасси и получил серьезные травмы. Его госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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Технику «Уральских авиалиний», который пострадал в екатеринбургском аэропорту Кольцово, провели операцию. Мужчина до сих пор не пришел в себя, рассказали в 36-й больнице, где он находится. «Пациент в реанимации, состояние оценивается как тяжелое», — цитирует Е1 врачей. Прогнозов по его состоянию пока не дают. Ранее URA.RU публиковало кадры, на которых видно момент происшествия. Техник попал под колеса шасси и получил серьезные травмы. Его госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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