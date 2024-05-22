Техник, которого переехал самолет в Кольцово, до сих пор не пришел в себя

Технику «Уральских авиалиний», который пострадал в екатеринбургском аэропорту Кольцово, провели операцию. Мужчина до сих пор не пришел в себя, рассказали в 36-й больнице, где он находится.
«Пациент в реанимации, состояние оценивается как тяжелое», — цитирует Е1 врачей. Прогнозов по его состоянию пока не дают.
Ранее URA.RU публиковало кадры, на которых видно момент происшествия. Техник попал под колеса шасси и получил серьезные травмы. Его госпитализировали с переломами обеих ног, одну из которых пришлось ампутировать. СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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