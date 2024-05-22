Главврач свердловского онкоцентра «вербует» медиков в свой лагерь

Медики онкоцентра заявили о попытке давления со стороны главврача Мейлаха

23 мая 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Руководитель якобы пытается убедить коллектив в своей лояльности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, по словам некоторых сотрудников, пытается оказать давление на коллектив, взбунтовавшийся против его руководства. Якобы начальник вызывает к себе в кабинет заведующих для личного разговора. О накаленной обстановке в учреждении URA.RU рассказали два источника в медицинской среде. «После разразившегося скандала Мейлах пытается вызывать к себе в кабинет по одному заведующих. Кто-то отказывается идти, но человек пять сходили. Часть из них подтвердили свои слова, написанные в обращении губернатору и министру, а часть заявили, что их все устраивает. Говорят, что Мейлах обещает всякие индульгенции, уверяет, что все будет хорошо, мол, работайте спокойно, вам ничего не грозит», — рассказал первый собеседник агентства. Второй подтвердил эти слова и добавил, что главврач якобы предпринял попытку сбора подписей в свою пользу в филиалах онкодиспансера Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, однако она провалилась. «Люди продолжают стоять на своем, требуя его отставки. Атмосфера в центре очень накаленная. Медики работают в страшном стрессе и не понимают, почему никто из властей до сих пор не дал ответа», — говорит источник. В то, что вопрос с отставкой Мейлаха решен, коллектив не верит. Причина этому — активное и уверенное поведение главврача, который как обычно ходит на работу, подписывает приказы, назначает встречи и строит далеко идущие планы. «Есть подозрение, что те, от кого зависит решение, заняли выжидательную позицию. На сегодняшний день ситуация не приблизилась к разрешению, но коллектив не намерен сдавать назад», — подчеркнул один из спикеров. Бунт в свердловском онкоцентре вспыхнул полторы недели назад. Коллектив заявил о недоверии к главному врачу Мейлаху, чье руководство, на их взгляд, разрушает больницу и вредит пациентам. Активисты направили обращения в адрес губернатора Евгения Куйвашева, регионального главы здравоохранения Андрея Карлова и в федеральный минздрав, потребовав отставки шефа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач свердловского онкодиспансера Борис Мейлах, по словам некоторых сотрудников, пытается оказать давление на коллектив, взбунтовавшийся против его руководства. Якобы начальник вызывает к себе в кабинет заведующих для личного разговора. О накаленной обстановке в учреждении URA.RU рассказали два источника в медицинской среде. «После разразившегося скандала Мейлах пытается вызывать к себе в кабинет по одному заведующих. Кто-то отказывается идти, но человек пять сходили. Часть из них подтвердили свои слова, написанные в обращении губернатору и министру, а часть заявили, что их все устраивает. Говорят, что Мейлах обещает всякие индульгенции, уверяет, что все будет хорошо, мол, работайте спокойно, вам ничего не грозит», — рассказал первый собеседник агентства. Второй подтвердил эти слова и добавил, что главврач якобы предпринял попытку сбора подписей в свою пользу в филиалах онкодиспансера Нижнего Тагила и Каменска-Уральского, однако она провалилась. «Люди продолжают стоять на своем, требуя его отставки. Атмосфера в центре очень накаленная. Медики работают в страшном стрессе и не понимают, почему никто из властей до сих пор не дал ответа», — говорит источник. В то, что вопрос с отставкой Мейлаха решен, коллектив не верит. Причина этому — активное и уверенное поведение главврача, который как обычно ходит на работу, подписывает приказы, назначает встречи и строит далеко идущие планы. «Есть подозрение, что те, от кого зависит решение, заняли выжидательную позицию. На сегодняшний день ситуация не приблизилась к разрешению, но коллектив не намерен сдавать назад», — подчеркнул один из спикеров. Бунт в свердловском онкоцентре вспыхнул полторы недели назад. Коллектив заявил о недоверии к главному врачу Мейлаху, чье руководство, на их взгляд, разрушает больницу и вредит пациентам. Активисты направили обращения в адрес губернатора Евгения Куйвашева, регионального главы здравоохранения Андрея Карлова и в федеральный минздрав, потребовав отставки шефа.