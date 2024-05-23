ЕС намерен лишить россиян «предметов роскоши» через Беларусь

Евросоюз планирует усилить санкционное давление на Беларусь, чтобы закрыть путь России для обхода запрета на импорт западных товаров, включая автомобили класса люкс. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект новых ограничений.
«Люди из окружения [президента Беларуси Александра] Лукашенко, которые были связаны с Россией, получили от этого большую выгоду. Они обогащались... Мы также знаем, как предметы роскоши попадают в Россию — через Беларусь», — цитирует газета слова политолога. В материале отмечают, если новые санкции будут приняты, одним из основных потоков, которые будут остановлены новыми санкциями, станут автомобили класса люкс.
Там добавили, что действующие ограничения в отношении Минска были менее строгими, чем против РФ. Как пишут авторы, это позволяло России использовать белорусскую территорию для импорта товаров, в том числе используемых в военных целях и предметов роскоши. Предстоящие меры ЕС нацелены на минимизацию риска обхода санкций, заключили в материале.
Эти меры продолжают серию санкций, направленных на оказание давления на белорусские власти и связанные с ними структуры. Ранее США уже вводили санкции против белорусских предприятий и чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и участии в поддержке российской операции на Украине.
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