Билеты в Дубай продают дешевле, чем в Сочи
В Тюмени продают дешевые авиабилеты в Дубай. Стоимость на одного пассажира в одну сторону на конец мая составляет 7 763 рубля. При этом минимальная стоимость перелета в июне в Сочи составляет 12 562 рубля. Данные о ценах указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Дубай. Вылет: 28 мая. Стоимость билета: 7 763 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Лететь придется с пересадкой в Москве.
Самый дешевый билет в июне до Сочи обойдется тюменцам в 12 562 рубля. Рейс будет прямой.
Такая цена на билеты до Дубая указана на конец мая
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