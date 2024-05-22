22 мая 2024

В Тюмени распродают дешевые билеты в Дубай. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Билеты в Дубай продают дешевле, чем в Сочи
Билеты в Дубай продают дешевле, чем в Сочи Фото:

В Тюмени продают дешевые авиабилеты в Дубай. Стоимость на одного пассажира в одну сторону на конец мая составляет 7 763 рубля. При этом минимальная стоимость перелета в июне в Сочи составляет 12 562 рубля. Данные о ценах указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Дубай. Вылет: 28 мая. Стоимость билета: 7 763 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Лететь придется с пересадкой в Москве.

Самый дешевый билет в июне до Сочи обойдется тюменцам в 12 562 рубля. Рейс будет прямой.

Такая цена на билеты до Дубая указана на конец мая
Такая цена на билеты до Дубая указана на конец мая
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В Тюмени продают дешевые авиабилеты в Дубай. Стоимость на одного пассажира в одну сторону на конец мая составляет 7 763 рубля. При этом минимальная стоимость перелета в июне в Сочи составляет 12 562 рубля. Данные о ценах указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Дубай. Вылет: 28 мая. Стоимость билета: 7 763 рубля в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. Лететь придется с пересадкой в Москве. Самый дешевый билет в июне до Сочи обойдется тюменцам в 12 562 рубля. Рейс будет прямой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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