22 мая 2024

ФАС вскрыла нарушения с закупками в аэропорту ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Антимонопольная служба выявила нарушения с закупками в аэропорту Нягани
Антимонопольная служба выявила нарушения с закупками в аэропорту Нягани Фото:

В аэропорту Нягани антимонопольная служба нашла нарушения в процедуре закупок. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба окружного управления ФАС.

«АО «Аэропорт-Нягань» не указало информацию в документации о закупке, предусмотренной положением № 2604 об оценке заявок на участие в закупке, а именно: информацию о заказчике; положения о применении порядка оценки заявок участников; значимость отдельных критериев и показателей оценки», — говорится в сообщении. Среди других нарушений также оказалось отсутствие перечня документов для подтверждения штата работников.

Ведомство в том числе обнаружило, что в закупке содержалась противоречивая информация. Аэропорту выдали предписание для устранения нарушений.

Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС приостановила закупку на строительство больницы за 250 млн рублей в ХМАО. Тогда речь шла о медицинском учреждении в поселке Кедровый.

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В аэропорту Нягани антимонопольная служба нашла нарушения в процедуре закупок. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба окружного управления ФАС. «АО «Аэропорт-Нягань» не указало информацию в документации о закупке, предусмотренной положением № 2604 об оценке заявок на участие в закупке, а именно: информацию о заказчике; положения о применении порядка оценки заявок участников; значимость отдельных критериев и показателей оценки», — говорится в сообщении. Среди других нарушений также оказалось отсутствие перечня документов для подтверждения штата работников. Ведомство в том числе обнаружило, что в закупке содержалась противоречивая информация. Аэропорту выдали предписание для устранения нарушений. Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС приостановила закупку на строительство больницы за 250 млн рублей в ХМАО. Тогда речь шла о медицинском учреждении в поселке Кедровый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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