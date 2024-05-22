ФАС вскрыла нарушения с закупками в аэропорту ХМАО

В аэропорту Нягани антимонопольная служба нашла нарушения в процедуре закупок. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба окружного управления ФАС.
«АО «Аэропорт-Нягань» не указало информацию в документации о закупке, предусмотренной положением № 2604 об оценке заявок на участие в закупке, а именно: информацию о заказчике; положения о применении порядка оценки заявок участников; значимость отдельных критериев и показателей оценки», — говорится в сообщении. Среди других нарушений также оказалось отсутствие перечня документов для подтверждения штата работников.
Ведомство в том числе обнаружило, что в закупке содержалась противоречивая информация. Аэропорту выдали предписание для устранения нарушений.
Ранее URA.RU рассказывало, что ФАС приостановила закупку на строительство больницы за 250 млн рублей в ХМАО. Тогда речь шла о медицинском учреждении в поселке Кедровый.
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