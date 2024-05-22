Челябинский губернатор Текслер заявил, что идет на выборы при поддержке Путина. Видео

23 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил об участии в сентябрьских выборах губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области — 2024 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 мая заявил, что его выдвижение на выборах поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом Текслер заявил на XXV фестивале СМИ Челябинской области, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы обсуждали этот вопрос в феврале. Президент одобрил мое желание выдвигаться. Если „Единая Россия“ меня поддержит сегодня, то начнется, по сути, процедура выдвижения со всеми вытекающими. Конечно, за пять лет невозможно сделать все, что задумано. Планов много. Если жители региона меня поддержат, то я продолжу работы в этом качестве», — сказал Алексей Текслер 23 мая на медиафоруме в Чебаркуле. Для выдвижения на второй срок кандидатура Текслера должна быть поддержана президиумом политсовета «Единой России». Ожидается, что решение об этом будет принято также 23 мая. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 мая заявил, что его выдвижение на выборах поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом Текслер заявил на XXV фестивале СМИ Челябинской области, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Мы обсуждали этот вопрос в феврале. Президент одобрил мое желание выдвигаться. Если „Единая Россия“ меня поддержит сегодня, то начнется, по сути, процедура выдвижения со всеми вытекающими. Конечно, за пять лет невозможно сделать все, что задумано. Планов много. Если жители региона меня поддержат, то я продолжу работы в этом качестве», — сказал Алексей Текслер 23 мая на медиафоруме в Чебаркуле. Для выдвижения на второй срок кандидатура Текслера должна быть поддержана президиумом политсовета «Единой России». Ожидается, что решение об этом будет принято также 23 мая. Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов.