В Челябинской области стартует более 300 выборных кампаний

29 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Единый день голосования-2024 состоится 8 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области осенью, в Единый день голосования 8 сентября, будут выбирать губернатора, гордуму Челябинска и депутатов трех новых округов. Кроме того, предстоят довыборы в действующие представительные органы. Всего планируется более трехсот кампаний, подготовка к которым уже началась. URA.RU выяснило, выборы какого уровня и в каких территориях пройдут в регионе. Выборы губернатора Челябинской области Самыми крупными будут выборы губернатора Челябинской области. У действующего главы региона Алексея Текслера истекают полномочия, но еще осенью 2023 года он заявил, что пойдет на второй срок. 19 марта 2019 года, в день отставки экс-главы региона Бориса Дубровского, президент Владимир Путин назначил Текслера исполняющим обязанности губернатора. 8 сентября того же года Текслер выиграл выборы с результатом 69,3% голосов. Новая гордума Челябинска В Челябинске состоятся выборы в гордуму. В последний раз прямые выборы в думу были в 2009 году. После введения в качестве эксперимента двухуровневой системы в 2014 и в 2019 году челябинцы выбирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума из 49 человек. Эксперимент признан неудачным, решено вернуться к прежней схеме. В новой думе будет 37 депутатов. Из них 12 будут избираться по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. Три округа вместо районов Три района области — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский — меняют статус на округа. Ликвидируются все райсобрания, горсоветы и сельсоветы. Жители будут выбирать только депутатов собраний округа. В Саткинском округе изберут 21 депутата собрания, в Пластовском — 20, и в Нязепетровском 15 депутатов. В этих муниципалитетах, равно как и в Челябинске, новых глав предстоит избрать уже новым депутатам. Довыборы в Копейске В ряде муниципалитетов пройдут довыборы депутатов вместо выбывших по разным причинам народных избранников. Больше всего депутатов, шестерых, придется выбирать в Копейске. Пятеро по суду, из них четверо эсеров, лишены мандатов за конфликт интересов: будучи работниками коммунальных предприятий, они проголосовали за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чем принесли дополнительный доход своим предприятиям. Еще один, и тоже эсер, покинул пост весной 2024 года по состоянию здоровья. С оппозицией в городе практически покончено. Выборы и довыборы в других муниципалитетах В Кунашакском районе два депутата-медика получили судимости за махинации с выплатами в период коронавируса. Оба лишены мандатов по представлению прокурора. Одна из депутатов Аргаяшского района снята также по представлению прокурора недостоверные сведения в декларации, еще двое сдали мандаты сами. Также пройдут довыборы в Красноармейском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах, в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном. В Трехгорном жители будут избирать собрание депутатов. Сельские выборы Довыборы и выборы депутатов сельсоветов пройдут в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском районах. А также в Катав-Ивановском, Каслинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Чесменском, Уйском, Троицком и Увельском районах. Самая большая кампания по сельсоветам предстоит в Сосновском районе. Здесь будут выбирать новые депутатские корпуса в тринадцати поселках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области осенью, в Единый день голосования 8 сентября, будут выбирать губернатора, гордуму Челябинска и депутатов трех новых округов. Кроме того, предстоят довыборы в действующие представительные органы. Всего планируется более трехсот кампаний, подготовка к которым уже началась. URA.RU выяснило, выборы какого уровня и в каких территориях пройдут в регионе. Самыми крупными будут выборы губернатора Челябинской области. У действующего главы региона Алексея Текслера истекают полномочия, но еще осенью 2023 года он заявил, что пойдет на второй срок. 19 марта 2019 года, в день отставки экс-главы региона Бориса Дубровского, президент Владимир Путин назначил Текслера исполняющим обязанности губернатора. 8 сентября того же года Текслер выиграл выборы с результатом 69,3% голосов. В Челябинске состоятся выборы в гордуму. В последний раз прямые выборы в думу были в 2009 году. После введения в качестве эксперимента двухуровневой системы в 2014 и в 2019 году челябинцы выбирали 170 депутатов семи райсоветов, из которых формировалась гордума из 49 человек. Эксперимент признан неудачным, решено вернуться к прежней схеме. В новой думе будет 37 депутатов. Из них 12 будут избираться по партийным спискам, 25 — по одномандатным округам. Три района области — Саткинский, Пластовский и Нязепетровский — меняют статус на округа. Ликвидируются все райсобрания, горсоветы и сельсоветы. Жители будут выбирать только депутатов собраний округа. В Саткинском округе изберут 21 депутата собрания, в Пластовском — 20, и в Нязепетровском 15 депутатов. В этих муниципалитетах, равно как и в Челябинске, новых глав предстоит избрать уже новым депутатам. В ряде муниципалитетов пройдут довыборы депутатов вместо выбывших по разным причинам народных избранников. Больше всего депутатов, шестерых, придется выбирать в Копейске. Пятеро по суду, из них четверо эсеров, лишены мандатов за конфликт интересов: будучи работниками коммунальных предприятий, они проголосовали за повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, чем принесли дополнительный доход своим предприятиям. Еще один, и тоже эсер, покинул пост весной 2024 года по состоянию здоровья. С оппозицией в городе практически покончено. В Кунашакском районе два депутата-медика получили судимости за махинации с выплатами в период коронавируса. Оба лишены мандатов по представлению прокурора. Одна из депутатов Аргаяшского района снята также по представлению прокурора недостоверные сведения в декларации, еще двое сдали мандаты сами. Также пройдут довыборы в Красноармейском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах, в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном. В Трехгорном жители будут избирать собрание депутатов. Довыборы и выборы депутатов сельсоветов пройдут в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском районах. А также в Катав-Ивановском, Каслинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Чесменском, Уйском, Троицком и Увельском районах. Самая большая кампания по сельсоветам предстоит в Сосновском районе. Здесь будут выбирать новые депутатские корпуса в тринадцати поселках.