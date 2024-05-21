Политика Выборы «Коммерсант»: Текслер получил тайное одобрение от Путина на второй срок 22 мая 2024 в 05:40 Размер текста - 17 + Вопрос с выдвижением на выборы Путин и Текслер обсудили в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер получил одобрение президента России Владимира Путина на выдвижение на второй срок во время визита главы государства в Челябинск в феврале. Об этом пишет «Коммерсант». «Господин Текслер обсуждал вопрос выдвижения с Владимиром Путиным в феврале, во время визита президента в Челябинск, и получил одобрение. В ближайшее время региональная ячейка ЕР („Единая Россия“ — прим. URA.RU) будет рекомендовать действующего главу к переизбранию», — пишет издание со ссылкой на осведомленный источник. При этом пока Текслер остается без публичного «благословения» от Путина на второй срок. Путин посещал Челябинскую область 16 февраля. Президент побывал на предприятиях города. На личной встрече с Алексеем Текслером Путин предложил вынести за пределы города часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Алексей Текслер получил одобрение президента России Владимира Путина на выдвижение на второй срок во время визита главы государства в Челябинск в феврале. Об этом пишет «Коммерсант». «Господин Текслер обсуждал вопрос выдвижения с Владимиром Путиным в феврале, во время визита президента в Челябинск, и получил одобрение. В ближайшее время региональная ячейка ЕР („Единая Россия“ — прим. URA.RU) будет рекомендовать действующего главу к переизбранию», — пишет издание со ссылкой на осведомленный источник. При этом пока Текслер остается без публичного «благословения» от Путина на второй срок. Путин посещал Челябинскую область 16 февраля. Президент побывал на предприятиях города. На личной встрече с Алексеем Текслером Путин предложил вынести за пределы города часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2024 года. Действующий глава региона еще осенью 2023 года заявлял, что пойдет на второй срок. На выборах в 2019 году Текслер победил с результатом 69,3% голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям