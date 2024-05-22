Курганцев поразила поляна в сосновом бору, полностью усыпанная грибами сморчками. О своем лесном урожае они сообщили в одном из сообществ грибников.
«Отправились в сосновый бор за сморчками. Уже есть улов, они здесь повсюду. Грибы вкусные и съедобные, не требуют предварительного отпаривания. Они начинают расти с конца апреля по конец мая», — похвастался грибник. Также сморчки растут в березово-осиновых лесах вокруг озер и болот.
Ранее URA.RU писало, что курганцы похвастались первыми грибами. Лесной урожай был найден в лесах Белозерского округа. Точное место полян грибники раскрывать не стали.
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