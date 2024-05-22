22 мая 2024

«Они повсюду»: курганцев поразила целая поляна грибов сморчков. Видео

В курганских лесах собирают грибы сморчки
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы собирают сморчки в лесах
Курганцы собирают сморчки в лесах Фото:

Курганцев поразила поляна в сосновом бору, полностью усыпанная грибами сморчками. О своем лесном урожае они сообщили в одном из сообществ грибников. 

«Отправились в сосновый бор за сморчками. Уже есть улов, они здесь повсюду. Грибы вкусные и съедобные, не требуют предварительного отпаривания. Они начинают расти с конца апреля по конец мая», — похвастался грибник. Также сморчки растут в березово-осиновых лесах вокруг озер и болот. 

Ранее URA.RU писало, что курганцы похвастались первыми грибами. Лесной урожай был найден в лесах Белозерского округа. Точное место полян грибники раскрывать не стали. 

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Курганцев поразила поляна в сосновом бору, полностью усыпанная грибами сморчками. О своем лесном урожае они сообщили в одном из сообществ грибников.  «Отправились в сосновый бор за сморчками. Уже есть улов, они здесь повсюду. Грибы вкусные и съедобные, не требуют предварительного отпаривания. Они начинают расти с конца апреля по конец мая», — похвастался грибник. Также сморчки растут в березово-осиновых лесах вокруг озер и болот.  Ранее URA.RU писало, что курганцы похвастались первыми грибами. Лесной урожай был найден в лесах Белозерского округа. Точное место полян грибники раскрывать не стали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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