Стало известно, за что арестовали генерала Шамарина

Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», — сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. Там уточнили, что Шамарину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Об аресте генерала стало известно утром 23 мая. Перед этим у него прошли обыски.
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