Стало известно, за что арестовали генерала Шамарина

Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина арестовали по делу о взятке
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Перед задержанием у Вадима Шамарина прошли обыски Фото:
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Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», — сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. Там уточнили, что Шамарину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Об аресте генерала стало известно утром 23 мая. Перед этим у него прошли обыски.

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Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ и заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили в суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», — сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде. Там уточнили, что Шамарину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об аресте генерала стало известно утром 23 мая. Перед этим у него прошли обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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