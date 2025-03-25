25 марта 2025

ТАСС: обвиняемый во взяточничестве замначальника Генштаба просится на СВО

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Военный признал вину в принятии взятки
Военный признал вину в принятии взятки Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Обвиняемый во взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин готов уйти на СВО. Об этом сообщили его адвокаты.

«Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО. Чтобы послужить родине», — сказал адвокат генерал-лейтенанта в беседе с ТАСС.

По словам защиты, Шамарин активно стремится принять участие в операции, что подтверждается многочисленными обращениями в Министерство обороны. Кроме того, сторона защиты уточнила, что просьба Шамарина о переводе на СВО в настоящее время находится на рассмотрении в Минобороны.

Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый во взятке на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и достиг соглашения с органами следствия. Как сообщало ТАСС, руководитель управления связи ВС РФ согласился на сотрудничество со следствием. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены в Московский гарнизонный военный суд.

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Обвиняемый во взяточничестве начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба, генерал-лейтенант Вадим Шамарин готов уйти на СВО. Об этом сообщили его адвокаты. «Шамариным неоднократно подавались письма о прошении отправить его на СВО. Чтобы послужить родине», — сказал адвокат генерал-лейтенанта в беседе с ТАСС. По словам защиты, Шамарин активно стремится принять участие в операции, что подтверждается многочисленными обращениями в Министерство обороны. Кроме того, сторона защиты уточнила, что просьба Шамарина о переводе на СВО в настоящее время находится на рассмотрении в Минобороны. Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый во взятке на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и достиг соглашения с органами следствия. Как сообщало ТАСС, руководитель управления связи ВС РФ согласился на сотрудничество со следствием. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены в Московский гарнизонный военный суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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