Попавшийся на взятке генерал Шарамарин признал свою вину

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Шамарин заключил сделку со следствием
Шамарин заключил сделку со следствием Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый в получении взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и заключил сделку со следствием. Об этом стало известно из сообщения правоохранительных органов.

«Глава управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин <...> признал вину и заключил сделку со следствием», — передает ТАСС.  Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Московский гарнизонный военный суд.

По результатам проведенной проверки было выявлено, что с 2019 по 2023 год Министерство обороны Российской Федерации заключало контракты общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ на поставку коммуникационного оборудования в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В указанный период Шамарин систематически получал взятки от представителей завода, что способствовало увеличению объемов и стоимости этих контрактов. В качестве меры пресечения на имущество Шамарина были наложены аресты.

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Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый в получении взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и заключил сделку со следствием. Об этом стало известно из сообщения правоохранительных органов. «Глава управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин <...> признал вину и заключил сделку со следствием», — передает ТАСС.  Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Московский гарнизонный военный суд. По результатам проведенной проверки было выявлено, что с 2019 по 2023 год Министерство обороны Российской Федерации заключало контракты общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ на поставку коммуникационного оборудования в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В указанный период Шамарин систематически получал взятки от представителей завода, что способствовало увеличению объемов и стоимости этих контрактов. В качестве меры пресечения на имущество Шамарина были наложены аресты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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