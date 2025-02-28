Попавшийся на взятке генерал Шарамарин признал свою вину

Генерал Вадим Шарамарин, обвиняемый в получении взятки на сумму 1,4 миллиарда рублей, признал свою вину и заключил сделку со следствием. Об этом стало известно из сообщения правоохранительных органов.
«Глава управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин <...> признал вину и заключил сделку со следствием», — передает ТАСС. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Московский гарнизонный военный суд.
По результатам проведенной проверки было выявлено, что с 2019 по 2023 год Министерство обороны Российской Федерации заключало контракты общей стоимостью более 1,4 миллиарда рублей с ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ на поставку коммуникационного оборудования в рамках выполнения государственного оборонного заказа. В указанный период Шамарин систематически получал взятки от представителей завода, что способствовало увеличению объемов и стоимости этих контрактов. В качестве меры пресечения на имущество Шамарина были наложены аресты.
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