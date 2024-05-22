Полиция проверяет учеников элитного лицея Екатеринбурга после обращения к Путину

В екатеринбургский лицей №110 поступило обращение от полиции с просьбой собрать характеристику на учеников, которые записывали видеообращение к Владимиру Путину. Дети и родители просили помешать отставке директора Ирины Виноградовой. Копией запроса от правоохранителей с URA.RU поделилась мама одного из учеников.
«В школу пришла вот такая бумажка — с детьми хотят разбираться. Они к президенту обращение записывали, а власти полицию на них вызвали. Сейчас школа будет характеристики на них готовить», — поделилась собеседница. В запросе на имя директора школы от начальника одного из подразделений по делам несовершеннолетних звучит просьба «в кратчайшие сроки отправить характеризующий материал о лицах, участвующих в видеообращении».
Ученики лицея №110 записали обращение к Путину 21 мая. В нем они просят помешать отставке директора Ирины Виноградовой, контракт с которой у властей истекает 24 мая, и продлевать его не планируют. Она работает в школе с 1980-х, и, по мнению властей, должна уступить дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения.
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