Арестован глава свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России

В Екатеринбурге задержан начальник свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александр Луканин. Ему вменяют статью 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщается на официальной странице во «ВКонтакте» Ленинского районного суда.
«Ленинским районным судом Екатеринбурга рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Луканину. По версии следствия он может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного п.е ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Луканин заключен под стражу на два месяца — по 20 июля. Как сообщает издание 66.ru, его задержанием занимались сотрудники ФСБ.
Ранее в Екатеринбурге прогремела серия обысков, проведенных оперативниками ФСБ РФ. По неподтвержденной информации, они прошли у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова. Официального подтверждения этой информации нет.
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