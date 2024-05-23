В Кремле объяснили, как выборы в Британии повлияют на РФ

Выборы в Великобритании вряд ли повлияют на Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В контексте наших двусторонних отношений вряд ли. Сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам нашим двусторонних отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько интересны выборы для Кремля и имеет ли значение результат. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он добавил, что все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к России. В контексте общения с РФ эти выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании, заключил Песков.
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