Политика В Кремле объяснили, как выборы в Британии повлияют на РФ Песков: выборы в Великобритании не повлияют на РФ 23 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Кремль не испытывает особого интереса к выборам в Великобритании, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выборы в Великобритании вряд ли повлияют на Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В контексте наших двусторонних отношений вряд ли. Сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам нашим двусторонних отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько интересны выборы для Кремля и имеет ли значение результат. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к России. В контексте общения с РФ эти выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании, заключил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Выборы в Великобритании вряд ли повлияют на Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В контексте наших двусторонних отношений вряд ли. Сейчас практически невозможно усмотреть на политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам нашим двусторонних отношений», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько интересны выборы для Кремля и имеет ли значение результат. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к России. В контексте общения с РФ эти выборы ничего не изменят. Это внутреннее дело Великобритании, заключил Песков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям