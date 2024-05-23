Дочери Рашникова вошли в рейтинг богатейших наследников России от Forbes

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Отчетно-выборная конференция Челябинского СПП. Челябинск, рашников виктор
Наследство дочерей Виктора Рашникова выросло Фото:

Дочери главы совета директором Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова Татьяна и Ольга вошли в очередной рейтинг Forbes. На каждого ребенка приходится по 5,3 млрд долларов.

«Наследники Виктора Рашникова Татьяна Рахно и Ольга Рашникова. Состояние отца составляет 10,6 млрд долларов США. Доля одного ребенка — 5,3 млрд долларов», — отметили авторы Forbes.

Дочери Рашникова с 2023 года прибавили каждая в своем наследстве по 200 миллионов долларов, заняв седьмое место. Старшая дочь Татьяна в середине 2000-х поставляла продукцию ММК заграницу. В настоящий момент владеет строительной компанией «Реконструкция» в Магнитогорске. Ольга с 2005 по 2017 годы отвечала за финансы комбината в московском представительстве. В 2022 году покинула совет директоров. Имеем троих детей, двое из которых родились в браке с писателем Олегом Роеем. Ольга имеет недвижимость за рубежом. В Париже ей принадлежат квартиры. Здание располагается через дорогу от Елисейского дворца.

В топ-20 рейтинга находятся дети владельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона. В тройке лидеров также есть сын и дочь основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, дети владельца НЛМК Владимира Лисина.

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Дочери главы совета директором Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктора Рашникова Татьяна и Ольга вошли в очередной рейтинг Forbes. На каждого ребенка приходится по 5,3 млрд долларов. «Наследники Виктора Рашникова Татьяна Рахно и Ольга Рашникова. Состояние отца составляет 10,6 млрд долларов США. Доля одного ребенка — 5,3 млрд долларов», — отметили авторы Forbes. Дочери Рашникова с 2023 года прибавили каждая в своем наследстве по 200 миллионов долларов, заняв седьмое место. Старшая дочь Татьяна в середине 2000-х поставляла продукцию ММК заграницу. В настоящий момент владеет строительной компанией «Реконструкция» в Магнитогорске. Ольга с 2005 по 2017 годы отвечала за финансы комбината в московском представительстве. В 2022 году покинула совет директоров. Имеем троих детей, двое из которых родились в браке с писателем Олегом Роеем. Ольга имеет недвижимость за рубежом. В Париже ей принадлежат квартиры. Здание располагается через дорогу от Елисейского дворца. В топ-20 рейтинга находятся дети владельца компании «Новатэк» Леонида Михельсона. В тройке лидеров также есть сын и дочь основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, дети владельца НЛМК Владимира Лисина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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