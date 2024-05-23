Shot: в Казани и Нижнекамске массово эвакуируют работников предприятий

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В двух городах Татарстана идет массовая эвакуация сотрудников предприятий, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорится в публикации. Причина — угроза атаки БПЛА.

До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник.

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Сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорится в публикации. Причина — угроза атаки БПЛА. До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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