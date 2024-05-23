Shot: в Казани и Нижнекамске массово эвакуируют работников предприятий

Сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорится в публикации. Причина — угроза атаки БПЛА.
До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник.
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