Shot: в Казани и Нижнекамске массово эвакуируют работников предприятий

23 мая 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

В двух городах Татарстана идет массовая эвакуация сотрудников предприятий, пишут СМИ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорится в публикации. Причина — угроза атаки БПЛА. До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске экстренно эвакуируют из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Свои места покидают работники „Нижнекамскуглерода“, „Оргсинтеза“, „Нижнекамскшины“, „Таиф-НК“, „Танеко“ и „Нижнекамскнефтехима“. Эвакуированы также сотрудники нижнекамской ТЭЦ», — говорится в публикации. Причина — угроза атаки БПЛА. До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник.