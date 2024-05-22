22 мая 2024

В тюменском вузе выросла стоимость обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость обучения выросла на 4,5%
Стоимость обучения выросла на 4,5% Фото:

В Тюменском государственном университете цены на обучение для студентов 2 — 6 курсов выросли на 4,5%. Такая информация указана в приказе, опубликованном на сайте вуза. 

«Приказ о повышении стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2 — 6 курсах в 2024-2025 году. <...> Приказываю установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2 — 6 курсах в 2024-2025 учебном году по специальностям и направлениям подготовки всех форм обучения с полным возвращением затрат на обучение индексируется на уровень инфляции в размере 4,5% от утвержденной стоимости за предыдущий курс обучения», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость проведения выпускных. Средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза, а цены на услуги ведущего также подскочили.

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В Тюменском государственном университете цены на обучение для студентов 2 — 6 курсов выросли на 4,5%. Такая информация указана в приказе, опубликованном на сайте вуза.  «Приказ о повышении стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2 — 6 курсах в 2024-2025 году. <...> Приказываю установить, что стоимость платных образовательных услуг в ТюмГУ для обучающихся на 2 — 6 курсах в 2024-2025 учебном году по специальностям и направлениям подготовки всех форм обучения с полным возвращением затрат на обучение индексируется на уровень инфляции в размере 4,5% от утвержденной стоимости за предыдущий курс обучения», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени выросла стоимость проведения выпускных. Средний чек в ресторанах вырос почти в полтора — два раза, а цены на услуги ведущего также подскочили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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