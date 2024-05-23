Жителям подтопленных домов в Копейске выплатят компенсации по решению губернатора

Жителям подтопленных домов в Копейске выплатят компенсации
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Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, деревня, половодье, паводок, село, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Выплачивать пособия будут на основании заявления, которое нужно будет подать в управление соцзащиты населения администрации Копейска Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители подтопленных домов в Копейске (Челябинская область) получат единовременные выплаты по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Пострадавшим выплатят 20 тысяч рублей на человека, а в случае утраты вещей первой необходимости, выплатят еще по 50 тысяч рублей. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители подтопленных домов в Копейском городском округе получат единовременные выплаты. Пострадавшим выплатят матпомощь на человека и дополнительно 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.

Выплаты будут назначены на основании заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения администрации Копейска. Для установления факта утраты имущества первой необходимости работает специальная комиссия.

Ранее в поселках Копейска произошло подтопление частных домов. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду.

В зоне подтопления в Копейске оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду.

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Жители подтопленных домов в Копейске (Челябинская область) получат единовременные выплаты по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Пострадавшим выплатят 20 тысяч рублей на человека, а в случае утраты вещей первой необходимости, выплатят еще по 50 тысяч рублей. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе правительства региона. «По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители подтопленных домов в Копейском городском округе получат единовременные выплаты. Пострадавшим выплатят матпомощь на человека и дополнительно 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе. Выплаты будут назначены на основании заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения администрации Копейска. Для установления факта утраты имущества первой необходимости работает специальная комиссия. Ранее в поселках Копейска произошло подтопление частных домов. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду. В зоне подтопления в Копейске оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду.
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