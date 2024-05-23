Жителям подтопленных домов в Копейске выплатят компенсации по решению губернатора

Жители подтопленных домов в Копейске (Челябинская область) получат единовременные выплаты по поручению губернатора региона Алексея Текслера. Пострадавшим выплатят 20 тысяч рублей на человека, а в случае утраты вещей первой необходимости, выплатят еще по 50 тысяч рублей. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители подтопленных домов в Копейском городском округе получат единовременные выплаты. Пострадавшим выплатят матпомощь на человека и дополнительно 50 тысяч рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой необходимости», — сообщили в пресс-службе.
Выплаты будут назначены на основании заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения администрации Копейска. Для установления факта утраты имущества первой необходимости работает специальная комиссия.
Ранее в поселках Копейска произошло подтопление частных домов. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду.
В зоне подтопления в Копейске оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. На данный момент там работают подрядные организации и круглосуточно откачивают воду.
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