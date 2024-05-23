Владелец «Жизньмарт» показал производство изнутри на фоне массовых отравлений. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жизньмарт. Курган, жизньмарт
В цехах чисто, а работники в перчатках и масках Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Владелец уральской сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко опубликовал в своем telegram-канале видеоролики с фабрик, где готовят и собирают блюда сети. На видео работники заготавливают продукты в масках и перчатках.

«Видяшки с нескольких фабрик Жизньмарта. В помещениях специальный температурный режим, поэтому люди так одеты», — пояснил Зайченко в публикации. На кадрах видеороликов можно увидеть, чистое рабочее оборудование и полы, блюда фасуют в отдельные контейнеры, а затем — в ящики.

URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец уральской сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко опубликовал в своем telegram-канале видеоролики с фабрик, где готовят и собирают блюда сети. На видео работники заготавливают продукты в масках и перчатках. «Видяшки с нескольких фабрик Жизньмарта. В помещениях специальный температурный режим, поэтому люди так одеты», — пояснил Зайченко в публикации. На кадрах видеороликов можно увидеть, чистое рабочее оборудование и полы, блюда фасуют в отдельные контейнеры, а затем — в ящики. URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...