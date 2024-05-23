Владелец уральской сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко опубликовал в своем telegram-канале видеоролики с фабрик, где готовят и собирают блюда сети. На видео работники заготавливают продукты в масках и перчатках.
«Видяшки с нескольких фабрик Жизньмарта. В помещениях специальный температурный режим, поэтому люди так одеты», — пояснил Зайченко в публикации. На кадрах видеороликов можно увидеть, чистое рабочее оборудование и полы, блюда фасуют в отдельные контейнеры, а затем — в ящики.
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