Владелец «Жизньмарт» показал производство изнутри на фоне массовых отравлений. Видео

23 мая 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В цехах чисто, а работники в перчатках и масках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» Владелец уральской сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко опубликовал в своем telegram-канале видеоролики с фабрик, где готовят и собирают блюда сети. На видео работники заготавливают продукты в масках и перчатках. «Видяшки с нескольких фабрик Жизньмарта. В помещениях специальный температурный режим, поэтому люди так одеты», — пояснил Зайченко в публикации. На кадрах видеороликов можно увидеть, чистое рабочее оборудование и полы, блюда фасуют в отдельные контейнеры, а затем — в ящики. URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец уральской сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко опубликовал в своем telegram-канале видеоролики с фабрик, где готовят и собирают блюда сети. На видео работники заготавливают продукты в масках и перчатках. «Видяшки с нескольких фабрик Жизньмарта. В помещениях специальный температурный режим, поэтому люди так одеты», — пояснил Зайченко в публикации. На кадрах видеороликов можно увидеть, чистое рабочее оборудование и полы, блюда фасуют в отдельные контейнеры, а затем — в ящики. URA.RU рассказывало о массовой вспышке отравлений в Екатеринбурге. Среди пострадавших — клиенты магазинов «Жизньмарт». Самое важное по теме — в сюжете URA.RU.