Уральцы массово отравились в «Жизньмарте»: главное

22 мая 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Первые сообщения о массовых отравлениях после посещения «Жизньмарта» поступили 16 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители двух уральских городов, Екатеринбурга и Тюмени, отравились после того, как поели в магазине готовой еды «Жизньмарт». Количество пострадавших пока неизвестно, но продукцию уже начали убирать с прилавков во всех точках, в том числе в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Что известно о массовом отравлении — в материале URA.RU. Первые сообщения об отравлении поступили в свердловский Роспотребнадзор 16 мая. До настоящего времени ведомство получило 18 жалоб от екатеринбуржцев. О плохом самочувствии после обеда в магазине готовой еды сообщали и тюменцы. В Кургане, Челябинске и Перми на плохое самочувствие после посещения «Жизньмарта» никто не жаловался.

У пострадавших выявили сальмонеллу, ротавирус и норовирус.

Свердловский Роспотребнадзор провел проверку магазинов, поставщиков и распределительных центров, результатов еще нет.

Тюменцы и екатеринбуржцы составили примерный список продуктов, из-за которых могли отравиться. В нем оказались: салаты «Оливье», «Сытный» и «Полянка», роллы, онигири, хачапури, сэндвич с лососем, зразы, удон с говядиной.

Представители «Жизньмарта» говорят, что их вина пока не доказана. Если же она подтвердится, то пострадавшим готовы выплатить по миллиону рублей.

К делу с отравлением в Екатеринбурге подключилась прокуратура.

После информации об отравлении в магазинах Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Перми начали убирать продукцию. Отгрузки от производителей остановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители двух уральских городов, Екатеринбурга и Тюмени, отравились после того, как поели в магазине готовой еды «Жизньмарт». Количество пострадавших пока неизвестно, но продукцию уже начали убирать с прилавков во всех точках, в том числе в Кургане, Челябинске и Перми, хотя там случаи отравления не зафиксированы. Что известно о массовом отравлении — в материале URA.RU.