Прокуратура ХМАО проверяет детский сад, где избивали ребенка

Проверка началась после публикации в СМИ
Прокуратура ХМАО начала проверку нефтеюганского детского сада, где избили ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.
«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений воспитаннику детского сада „Семь гномов“. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что родители из Нефтеюганска пожаловались в полицию из-за систематических избиений ребенка в детском саду. После заявления полиция начала проверку.
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