22 мая 2024

Прокуратура ХМАО проверяет детский сад, где избивали ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка началась после публикации в СМИ
Проверка началась после публикации в СМИ Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку нефтеюганского детского сада, где избили ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений воспитаннику детского сада „Семь гномов“. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что родители из Нефтеюганска пожаловались в полицию из-за систематических избиений ребенка в детском саду. После заявления полиция начала проверку.

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Прокуратура ХМАО начала проверку нефтеюганского детского сада, где избили ребенка. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений воспитаннику детского сада „Семь гномов“. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что родители из Нефтеюганска пожаловались в полицию из-за систематических избиений ребенка в детском саду. После заявления полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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